https://ria.ru/20221026/kherson-1826901147.html

В Херсоне назвали причину сильного взрыва

В Херсоне назвали причину сильного взрыва - РИА Новости, 26.10.2022

В Херсоне назвали причину сильного взрыва

Причиной взрыва в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне военными инженерами, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:30

2022-10-26T13:30

2022-10-26T13:45

специальная военная операция на украине

происшествия

херсон

херсонская область

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ХЕРСОН, 26 окт - РИА Новости. Причиной взрыва в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне военными инженерами, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб Херсонской области.Жители Херсона сообщают, что в некоторых районах города повылетали стекла в зданиях.

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсон, херсонская область