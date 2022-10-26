https://ria.ru/20221026/kherson-1826901147.html
В Херсоне назвали причину сильного взрыва
В Херсоне назвали причину сильного взрыва - РИА Новости, 26.10.2022
В Херсоне назвали причину сильного взрыва
Причиной взрыва в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне военными инженерами, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:30
2022-10-26T13:30
2022-10-26T13:45
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 26 окт - РИА Новости. Причиной взрыва в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне военными инженерами, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб Херсонской области.Жители Херсона сообщают, что в некоторых районах города повылетали стекла в зданиях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсон, Херсонская область
13:30 26.10.2022 (обновлено: 13:45 26.10.2022)
В Херсоне назвали причину сильного взрыва
Экстренные службы назвали подрыв неразорвавшихся снарядов причиной взрыва в Херсоне