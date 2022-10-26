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В Херсоне назвали причину сильного взрыва - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне назвали причину сильного взрыва
В Херсоне назвали причину сильного взрыва - РИА Новости, 26.10.2022
В Херсоне назвали причину сильного взрыва
Причиной взрыва в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне военными инженерами, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:30
2022-10-26T13:45
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 26 окт - РИА Новости. Причиной взрыва в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне военными инженерами, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб Херсонской области.Жители Херсона сообщают, что в некоторых районах города повылетали стекла в зданиях.
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происшествия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсон, Херсонская область
13:30 26.10.2022 (обновлено: 13:45 26.10.2022)
 
В Херсоне назвали причину сильного взрыва

Экстренные службы назвали подрыв неразорвавшихся снарядов причиной взрыва в Херсоне

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин в Херсонской области
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 26 окт - РИА Новости. Причиной взрыва в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне военными инженерами, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб Херсонской области.
"Причиной мощного взрыва, который был слышен в Херсоне, стал подрыв инженерами неразорвавшихся снарядов ", - сообщил он.
Жители Херсона сообщают, что в некоторых районах города повылетали стекла в зданиях.
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