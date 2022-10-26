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Херсонскую область никто сдавать не будет, заявил Стремоусов - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/kherson-1826832705.html
Херсонскую область никто сдавать не будет, заявил Стремоусов
Херсонскую область никто сдавать не будет, заявил Стремоусов - РИА Новости, 26.10.2022
Херсонскую область никто сдавать не будет, заявил Стремоусов
Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут, заверил в среду заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:27
2022-10-26T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
даниил безсонов
херсонская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут, заверил в среду заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня это Херсонская область, и мы действуем как одно единое государство", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, все попытки украинских войска наступать на Херсонскую область "обернутся для них верной смертью".О не прекращающихся украинских атаках малыми группами в Херсонской области сообщается все последнее время. На данный момент все они безуспешны.Накануне Минобороны РФ сообщало, что только за сутки в ходе отражения украинских атак, проводившихся силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское, противник потерял до 130 военных, три танка и девять бронемашин.В то же время военный эксперт, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявлял о стягивании Украиной больших сил на херсонском направлении – "кто-то говорит, что в районе 40 тысяч, кто-то говорит, что 60 тысяч (военнослужащих)". По его словам, ВС РФ готовятся дать серьезный бой.Официально информация о 60-тысячной украинской группировке на этом направлении не подтверждалась.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
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херсонская область
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в мире, кирилл стремоусов, даниил безсонов, херсонская область , россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Даниил Безсонов, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
10:27 26.10.2022 (обновлено: 10:28 26.10.2022)
 
Херсонскую область никто сдавать не будет, заявил Стремоусов

Стремоусов: Херсонскую область никто сдавать не будет, ВС России оттуда не уйдут

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут, заверил в среду заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня это Херсонская область, и мы действуем как одно единое государство", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Обратного пути нет". Что происходит под Херсоном
По его словам, все попытки украинских войска наступать на Херсонскую область "обернутся для них верной смертью".
О не прекращающихся украинских атаках малыми группами в Херсонской области сообщается все последнее время. На данный момент все они безуспешны.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что только за сутки в ходе отражения украинских атак, проводившихся силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское, противник потерял до 130 военных, три танка и девять бронемашин.
В то же время военный эксперт, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявлял о стягивании Украиной больших сил на херсонском направлении – "кто-то говорит, что в районе 40 тысяч, кто-то говорит, что 60 тысяч (военнослужащих)". По его словам, ВС РФ готовятся дать серьезный бой.
Официально информация о 60-тысячной украинской группировке на этом направлении не подтверждалась.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовДаниил БезсоновХерсонская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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