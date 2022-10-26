https://ria.ru/20221026/kherson-1826832705.html

Херсонскую область никто сдавать не будет, заявил Стремоусов

Херсонскую область никто сдавать не будет, заявил Стремоусов - РИА Новости, 26.10.2022

Херсонскую область никто сдавать не будет, заявил Стремоусов

Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут, заверил в среду заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:27

2022-10-26T10:27

2022-10-26T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

даниил безсонов

херсонская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Херсонскую область никто сдавать не будет, российские войска оттуда не уйдут, заверил в среду заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает, что Россия сегодня это Херсонская область, и мы действуем как одно единое государство", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, все попытки украинских войска наступать на Херсонскую область "обернутся для них верной смертью".О не прекращающихся украинских атаках малыми группами в Херсонской области сообщается все последнее время. На данный момент все они безуспешны.Накануне Минобороны РФ сообщало, что только за сутки в ходе отражения украинских атак, проводившихся силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское, противник потерял до 130 военных, три танка и девять бронемашин.В то же время военный эксперт, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявлял о стягивании Украиной больших сил на херсонском направлении – "кто-то говорит, что в районе 40 тысяч, кто-то говорит, что 60 тысяч (военнослужащих)". По его словам, ВС РФ готовятся дать серьезный бой.Официально информация о 60-тысячной украинской группировке на этом направлении не подтверждалась.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

https://ria.ru/20221024/zhurnalisty-1826321775.html

херсонская область

россия

донецкая народная республика

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в мире, кирилл стремоусов, даниил безсонов, херсонская область , россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф