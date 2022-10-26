https://ria.ru/20221026/kherson-1826829702.html

Херсонские власти заявили об отражении всех попыток ВСУ прорвать оборону

Херсонские власти заявили об отражении всех попыток ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 26.10.2022

Херсонские власти заявили об отражении всех попыток ВСУ прорвать оборону

Попытки украинских войск прорвать линию обороны в Херсонской области терпят крах, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:11

2022-10-26T10:11

2022-10-26T10:45

специальная военная операция на украине

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кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Попытки украинских войск прорвать линию обороны в Херсонской области терпят крах, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."На Херсонском направлении все без изменений. <...> Постоянные контратаки немногочисленными группами разваливаются и разбиваются", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они безуспешны. Накануне Минобороны России сообщало, что только за сутки противник потерял до 130 человек, пытаясь провести наступление силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское.По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221019/kherson-1825008599.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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