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Херсонские власти заявили об отражении всех попыток ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/kherson-1826829702.html
Херсонские власти заявили об отражении всех попыток ВСУ прорвать оборону
Херсонские власти заявили об отражении всех попыток ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 26.10.2022
Херсонские власти заявили об отражении всех попыток ВСУ прорвать оборону
Попытки украинских войск прорвать линию обороны в Херсонской области терпят крах, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:11
2022-10-26T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Попытки украинских войск прорвать линию обороны в Херсонской области терпят крах, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."На Херсонском направлении все без изменений. &lt;...&gt; Постоянные контратаки немногочисленными группами разваливаются и разбиваются", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они безуспешны. Накануне Минобороны России сообщало, что только за сутки противник потерял до 130 человек, пытаясь провести наступление силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское.По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:11 26.10.2022 (обновлено: 10:45 26.10.2022)
 
Херсонские власти заявили об отражении всех попыток ВСУ прорвать оборону

Стремоусов: постоянные попытки ВСУ прорвать линию обороны в Херсонской области гасятся

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Попытки украинских войск прорвать линию обороны в Херсонской области терпят крах, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"На Херсонском направлении все без изменений. <...> Постоянные контратаки немногочисленными группами разваливаются и разбиваются", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они безуспешны. Накануне Минобороны России сообщало, что только за сутки противник потерял до 130 человек, пытаясь провести наступление силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское.
По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.
Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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19 октября, 00:56Специальная военная операция на Украине
В Херсон ВСУ никто не пустит, предупредил Стремоусов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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