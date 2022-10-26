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В Новороссийске пройдет фестиваль "Хамса" - РИА Новости, 26.10.2022
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https://ria.ru/20221026/khamsa-1827013253.html
В Новороссийске пройдет фестиваль "Хамса"
В Новороссийске пройдет фестиваль "Хамса" - РИА Новости, 26.10.2022
В Новороссийске пройдет фестиваль "Хамса"
Спустя два года паузы из-за пандемии в Новороссийске вновь организуют фестиваль "Хамса", мероприятие пройдет с 3 по 6 ноября, сообщили власти города. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:13
2022-10-26T18:13
краснодарский край
краснодарский край
новороссийск
общество
россия
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КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Спустя два года паузы из-за пандемии в Новороссийске вновь организуют фестиваль "Хамса", мероприятие пройдет с 3 по 6 ноября, сообщили власти города."На набережной Новороссийска пройдет фестиваль "Хамса", так полюбившийся жителям и гостям города-героя. Последние два года из-за пандемии его не проводили. В этом году гастрономическая ярмарка вновь приглашает всех любителей черноморской рыбы и морепродуктов. Праздник пройдет с 3 по 6 ноября. Все эти дни на Форумной площади будут работать торговые модули, шатры и фермерские лавки, предлагающие гостям продукцию и готовые блюда черноморской кухни, морепродукты, живую рыбу", – говорится в сообщении.Отмечается, что в честь фестиваля 20 ресторанов представят эксклюзивное рыбное меню, среди блюд которого – большая уха по-черноморски, паэлья из рапанов, форшмак и бутерброды с хамсой, также будет работать устричный бар. Кроме того, в рамках программы мероприятия шеф-повара Краснодарского края проведут кулинарные мастер-классы. Будут установлены тематические фотозоны."Хамса всегда была излюбленным продуктом питания на черноморских берегах. Особенно помогла хамса (или европейский анчоус) жителям Новороссийска в голодные годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Небольшая черноморская рыба и сегодня является важным элементом осеннего стола в Новороссийске. После строительства памятника хамсе возникла идея проведения фестиваля. Выбор даты его проведения не случаен: в середине октября – начало массовой путины, в этот период хамса самая вкусная и жирная", – пояснили городские власти.
https://ria.ru/20221024/stroitelstvo-1826403600.html
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краснодарский край, новороссийск, общество, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Новороссийск, Общество, Россия
18:13 26.10.2022
 
В Новороссийске пройдет фестиваль "Хамса"

Фестиваль "Хамса" после паузы из-за пандемии пройдет в Новороссийске с 3 по 6 ноября

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Спустя два года паузы из-за пандемии в Новороссийске вновь организуют фестиваль "Хамса", мероприятие пройдет с 3 по 6 ноября, сообщили власти города.
"На набережной Новороссийска пройдет фестиваль "Хамса", так полюбившийся жителям и гостям города-героя. Последние два года из-за пандемии его не проводили. В этом году гастрономическая ярмарка вновь приглашает всех любителей черноморской рыбы и морепродуктов. Праздник пройдет с 3 по 6 ноября. Все эти дни на Форумной площади будут работать торговые модули, шатры и фермерские лавки, предлагающие гостям продукцию и готовые блюда черноморской кухни, морепродукты, живую рыбу", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в честь фестиваля 20 ресторанов представят эксклюзивное рыбное меню, среди блюд которого – большая уха по-черноморски, паэлья из рапанов, форшмак и бутерброды с хамсой, также будет работать устричный бар. Кроме того, в рамках программы мероприятия шеф-повара Краснодарского края проведут кулинарные мастер-классы. Будут установлены тематические фотозоны.
"Хамса всегда была излюбленным продуктом питания на черноморских берегах. Особенно помогла хамса (или европейский анчоус) жителям Новороссийска в голодные годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Небольшая черноморская рыба и сегодня является важным элементом осеннего стола в Новороссийске. После строительства памятника хамсе возникла идея проведения фестиваля. Выбор даты его проведения не случаен: в середине октября – начало массовой путины, в этот период хамса самая вкусная и жирная", – пояснили городские власти.
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