https://ria.ru/20221026/khamsa-1827013253.html

В Новороссийске пройдет фестиваль "Хамса"

В Новороссийске пройдет фестиваль "Хамса" - РИА Новости, 26.10.2022

В Новороссийске пройдет фестиваль "Хамса"

Спустя два года паузы из-за пандемии в Новороссийске вновь организуют фестиваль "Хамса", мероприятие пройдет с 3 по 6 ноября, сообщили власти города. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:13

2022-10-26T18:13

2022-10-26T18:13

краснодарский край

краснодарский край

новороссийск

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b122061aadece933cf3f8e8e7a43b0e.jpg

КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Спустя два года паузы из-за пандемии в Новороссийске вновь организуют фестиваль "Хамса", мероприятие пройдет с 3 по 6 ноября, сообщили власти города."На набережной Новороссийска пройдет фестиваль "Хамса", так полюбившийся жителям и гостям города-героя. Последние два года из-за пандемии его не проводили. В этом году гастрономическая ярмарка вновь приглашает всех любителей черноморской рыбы и морепродуктов. Праздник пройдет с 3 по 6 ноября. Все эти дни на Форумной площади будут работать торговые модули, шатры и фермерские лавки, предлагающие гостям продукцию и готовые блюда черноморской кухни, морепродукты, живую рыбу", – говорится в сообщении.Отмечается, что в честь фестиваля 20 ресторанов представят эксклюзивное рыбное меню, среди блюд которого – большая уха по-черноморски, паэлья из рапанов, форшмак и бутерброды с хамсой, также будет работать устричный бар. Кроме того, в рамках программы мероприятия шеф-повара Краснодарского края проведут кулинарные мастер-классы. Будут установлены тематические фотозоны."Хамса всегда была излюбленным продуктом питания на черноморских берегах. Особенно помогла хамса (или европейский анчоус) жителям Новороссийска в голодные годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Небольшая черноморская рыба и сегодня является важным элементом осеннего стола в Новороссийске. После строительства памятника хамсе возникла идея проведения фестиваля. Выбор даты его проведения не случаен: в середине октября – начало массовой путины, в этот период хамса самая вкусная и жирная", – пояснили городские власти.

https://ria.ru/20221024/stroitelstvo-1826403600.html

https://ria.ru/20221018/kuban-1824756331.html

краснодарский край

новороссийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, новороссийск, общество, россия