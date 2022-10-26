В Новороссийске пройдет фестиваль "Хамса"
Фестиваль "Хамса" после паузы из-за пандемии пройдет в Новороссийске с 3 по 6 ноября
Новороссийск. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Спустя два года паузы из-за пандемии в Новороссийске вновь организуют фестиваль "Хамса", мероприятие пройдет с 3 по 6 ноября, сообщили власти города.
"На набережной Новороссийска пройдет фестиваль "Хамса", так полюбившийся жителям и гостям города-героя. Последние два года из-за пандемии его не проводили. В этом году гастрономическая ярмарка вновь приглашает всех любителей черноморской рыбы и морепродуктов. Праздник пройдет с 3 по 6 ноября. Все эти дни на Форумной площади будут работать торговые модули, шатры и фермерские лавки, предлагающие гостям продукцию и готовые блюда черноморской кухни, морепродукты, живую рыбу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в честь фестиваля 20 ресторанов представят эксклюзивное рыбное меню, среди блюд которого – большая уха по-черноморски, паэлья из рапанов, форшмак и бутерброды с хамсой, также будет работать устричный бар. Кроме того, в рамках программы мероприятия шеф-повара Краснодарского края проведут кулинарные мастер-классы. Будут установлены тематические фотозоны.
"Хамса всегда была излюбленным продуктом питания на черноморских берегах. Особенно помогла хамса (или европейский анчоус) жителям Новороссийска в голодные годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Небольшая черноморская рыба и сегодня является важным элементом осеннего стола в Новороссийске. После строительства памятника хамсе возникла идея проведения фестиваля. Выбор даты его проведения не случаен: в середине октября – начало массовой путины, в этот период хамса самая вкусная и жирная", – пояснили городские власти.