https://ria.ru/20221026/kbto-1827055633.html

В Госдуму внесли проект обращения к парламентам стран мира по КБТО

В Госдуму внесли проект обращения к парламентам стран мира по КБТО - РИА Новости, 26.10.2022

В Госдуму внесли проект обращения к парламентам стран мира по КБТО

В Госдуму внесен проект обращения Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима конвенции о запрещении разработки,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:24

2022-10-26T22:24

2022-10-26T23:42

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Госдуму внесен проект обращения Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Обращаемся также к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО", — сообщается в проекте обращения.Авторы обращения считают критически важным возобновить переговоры по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к КБТО, который будет предусматривать эффективный механизм проверки ее выполнения."Такая работа блокируется Вашингтоном с 2001 года", - также говорится в тексте

https://ria.ru/20221026/mrot-1826996339.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, госдума рф, вашингтон (штат)