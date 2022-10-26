https://ria.ru/20221026/kbto-1827055633.html
В Госдуму внесли проект обращения к парламентам стран мира по КБТО
В Госдуму внесли проект обращения к парламентам стран мира по КБТО - РИА Новости, 26.10.2022
В Госдуму внесли проект обращения к парламентам стран мира по КБТО
В Госдуму внесен проект обращения Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима конвенции о запрещении разработки,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:24
2022-10-26T22:24
2022-10-26T23:42
россия
госдума рф
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Госдуму внесен проект обращения Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Обращаемся также к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО", — сообщается в проекте обращения.Авторы обращения считают критически важным возобновить переговоры по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к КБТО, который будет предусматривать эффективный механизм проверки ее выполнения."Такая работа блокируется Вашингтоном с 2001 года", - также говорится в тексте
https://ria.ru/20221026/mrot-1826996339.html
россия
вашингтон (штат)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, вашингтон (штат)
Россия, Госдума РФ, Вашингтон (штат)
22:24 26.10.2022 (обновлено: 23:42 26.10.2022)
В Госдуму внесли проект обращения к парламентам стран мира по КБТО
В ГД внесли проект обращения Федерального Собрания России к парламентам стран мира по КБТО