https://ria.ru/20221026/kazakhstan-1826817215.html
Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана
Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана - РИА Новости, 26.10.2022
Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана
Президент США Джо Байден в поздравлении на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю национального праздника - Дня Республики - отметил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:01
2022-10-26T09:01
2022-10-26T09:03
в мире
джо байден
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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в поздравлении на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю национального праздника - Дня Республики - отметил стратегический характер партнерства двух государств.Согласно сообщению пресс-службы президента Казахстана, Байден, поздравив Токаева и народ Казахстана, подчеркнул лидерство республики в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий."Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей. Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства", – отметил Байден в послании.День Республики празднуют в Казахстане 25 октября.
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в мире, джо байден, касым-жомарт токаев, казахстан, сша, центральная азия
В мире, Джо Байден, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, США, Центральная Азия
09:01 26.10.2022 (обновлено: 09:03 26.10.2022)
Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана
Байден поздравил Токаева, отметив расширенное стратегическое партнерство США и Казахстана