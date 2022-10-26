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Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана - РИА Новости, 26.10.2022
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Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана
Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана - РИА Новости, 26.10.2022
Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана
Президент США Джо Байден в поздравлении на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю национального праздника - Дня Республики - отметил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:01
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в мире
джо байден
касым-жомарт токаев
казахстан
сша
центральная азия
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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в поздравлении на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю национального праздника - Дня Республики - отметил стратегический характер партнерства двух государств.Согласно сообщению пресс-службы президента Казахстана, Байден, поздравив Токаева и народ Казахстана, подчеркнул лидерство республики в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий."Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей. Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства", – отметил Байден в послании.День Республики празднуют в Казахстане 25 октября.
https://ria.ru/20221025/putin-1826597787.html
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в мире, джо байден, касым-жомарт токаев, казахстан, сша, центральная азия
В мире, Джо Байден, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, США, Центральная Азия
09:01 26.10.2022 (обновлено: 09:03 26.10.2022)
 
Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана

Байден поздравил Токаева, отметив расширенное стратегическое партнерство США и Казахстана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в поздравлении на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю национального праздника - Дня Республики - отметил стратегический характер партнерства двух государств.
Согласно сообщению пресс-службы президента Казахстана, Байден, поздравив Токаева и народ Казахстана, подчеркнул лидерство республики в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий.
"Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей. Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства", – отметил Байден в послании.
День Республики празднуют в Казахстане 25 октября.
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В миреДжо БайденКасым-Жомарт ТокаевКазахстанСШАЦентральная Азия
 
 
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