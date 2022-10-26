https://ria.ru/20221026/kazakhstan-1826817215.html

Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана

Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана - РИА Новости, 26.10.2022

Байден отметил расширенное партнерство США и Казахстана

Президент США Джо Байден в поздравлении на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю национального праздника - Дня Республики - отметил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:01

2022-10-26T09:01

2022-10-26T09:03

в мире

джо байден

касым-жомарт токаев

казахстан

сша

центральная азия

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АЛМА-АТА, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в поздравлении на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю национального праздника - Дня Республики - отметил стратегический характер партнерства двух государств.Согласно сообщению пресс-службы президента Казахстана, Байден, поздравив Токаева и народ Казахстана, подчеркнул лидерство республики в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий."Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей. Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства", – отметил Байден в послании.День Республики празднуют в Казахстане 25 октября.

https://ria.ru/20221025/putin-1826597787.html

казахстан

сша

центральная азия

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в мире, джо байден, касым-жомарт токаев, казахстан, сша, центральная азия