https://ria.ru/20221026/kadry-1826892589.html

En+ выстроила систему подготовки кадров с учетом принципов DEI

En+ выстроила систему подготовки кадров с учетом принципов DEI - РИА Новости, 26.10.2022

En+ выстроила систему подготовки кадров с учетом принципов DEI

En+ Group выстроила собственную систему подготовки кадров и повышения уровня образования, сообщила директор департамента внешних коммуникаций компании Ольга... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:06

2022-10-26T15:06

2022-10-26T15:06

en+ group

россия

новости компаний - экономика

образование - общество

esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826894210_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_61a485b4a666d17741300c67f312e561.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. En+ Group выстроила собственную систему подготовки кадров и повышения уровня образования, сообщила директор департамента внешних коммуникаций компании Ольга Санарова в рамках конгресса ответственного бизнеса "ESG–(Р)Эволюция"."En+ Group выстроила собственную систему подготовки кадров и повышения уровня образования в стране в целом. Есть программы как для детей разного возраста, так и для студентов. Компания уделяет особое значение сотрудничеству с вузами и ссузами. Например, в федеральной стипендиальной программе En+ в 2022 году участвуют 50 учебных заведений из 18 городов России", - сказала Санарова.По её словам, для студентов действуют корпоративный учебно-исследовательский центр (КУИЦ), где можно получить дополнительное образование в сфере энергетики, а также акселерационная программа "Лаборатория энергетики" и "Академия IT" – программа подготовки молодых специалистов в сфере информационных технологий. Все образовательные программы были запущены благодаря основателю холдинга Олегу Дерипаске, который годами выстраивал систему мотивации сотрудников и активного вовлечения молодых кадров в производственные процессы."За все годы существования программ количество трудоустроенных выпускников измеряется уже сотнями. После трудоустройства молодежь также активно интегрирована во все рабочие процессы. Так, по инициативе работников энергетическим бизнесом Группы было создано 38 молодежных советов, активисты которых воплощают в жизнь социально-ориентированные, благотворительные, экологические проекты, получают ценный организаторский и управленческий опыт", - отметила представитель En+.При этом она подчеркнула, что в компании солидарны с принципами концепции DE&I (Diversity, Equity and Inclusion), согласно которой каждый, независимо от пола, возраста, национальности и ряда других аспектов, имеет равные права как в ходе трудоустройства, так и на самом рабочем месте."Ни один из этих аспектов не должен стать поводом для предвзятого отношения к сотруднику. Однако проблемы, с которыми может столкнуться человек в России, кардинально отличаются от проблем в любой другой стране. Все дело в менталитете, культуре, традициях", - пояснила Санарова.Так, по ее словам, одна из свойственных именно России проблем – эйджизм (дискриминация по возрасту). Причем предвзято могут относиться как к молодым, так и к более старшим сотрудникам: у одних опыта мало, у других – опыт уже не совсем релевантен."Если говорить о молодежи, то недостаток опыта работодатель может компенсировать самостоятельно, запустив специальные образовательные программы и предоставляя возможность для прохождения стажировок и практик", - указала Санарова.В кулуарах конгресса она также затронула тему равенства полов и возрастающую роль женщины. Для женщин компания планирует открыть "Центры Счастья" - своего рода клубы, где можно будет практиковаться в кулинарном искусстве, посещать тематические лекции и пользоваться услугами салона красоты.

https://ria.ru/20220927/stipendii-1819590633.html

https://ria.ru/20220920/irkutsk-1818058425.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

en+ group, россия, новости компаний - экономика, образование - общество, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)