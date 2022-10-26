https://ria.ru/20221026/istrebiteli-1826988303.html

Болгария закупит у США восемь новых истребителей F-16

Болгария закупит у США восемь новых истребителей F-16 - РИА Новости, 26.10.2022

Болгария закупит у США восемь новых истребителей F-16

Правительство Болгарии одобрило проект приобретения в США дополнительной партии истребителей F-16, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:06

2022-10-26T17:06

2022-10-26T17:06

болгария

сша

f-16

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство Болгарии одобрило проект приобретения в США дополнительной партии истребителей F-16, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Сделка была сразу же оплачена. В июле 2022 года Болгария получила от США оферту на поставку еще восьми истребителей такого же типа. Срок ответа на оферту истекал в ноябре.Правительство уполномочило министра обороны подписать новый контракт, после того как Национальное собрание (парламент) утвердит соответствующий законопроект об инвестиционных расходах. Речь идет о поставке самолетов, боеприпасов и запасных частей, а также техническом обслуживании и обучении болгарских летчиков.Согласно конституции, контракт подлежат последующей ратификации Национальным собранием.Согласно графику поставок, Болгария должна получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год.

https://ria.ru/20221020/istrebiteli-1825511079.html

болгария

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

болгария, сша, f-16