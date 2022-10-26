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Болгария закупит у США восемь новых истребителей F-16 - РИА Новости, 26.10.2022
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Болгария закупит у США восемь новых истребителей F-16
Болгария закупит у США восемь новых истребителей F-16 - РИА Новости, 26.10.2022
Болгария закупит у США восемь новых истребителей F-16
Правительство Болгарии одобрило проект приобретения в США дополнительной партии истребителей F-16, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:06
2022-10-26T17:06
болгария
сша
f-16
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство Болгарии одобрило проект приобретения в США дополнительной партии истребителей F-16, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Сделка была сразу же оплачена. В июле 2022 года Болгария получила от США оферту на поставку еще восьми истребителей такого же типа. Срок ответа на оферту истекал в ноябре.Правительство уполномочило министра обороны подписать новый контракт, после того как Национальное собрание (парламент) утвердит соответствующий законопроект об инвестиционных расходах. Речь идет о поставке самолетов, боеприпасов и запасных частей, а также техническом обслуживании и обучении болгарских летчиков.Согласно конституции, контракт подлежат последующей ратификации Национальным собранием.Согласно графику поставок, Болгария должна получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год.
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болгария, сша, f-16
Болгария, США, F-16
17:06 26.10.2022
 
Болгария закупит у США восемь новых истребителей F-16

Правительство Болгарии одобрило проект приобретения в США еще восьми истребителей F-16

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство Болгарии одобрило проект приобретения в США дополнительной партии истребителей F-16, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Сделка была сразу же оплачена. В июле 2022 года Болгария получила от США оферту на поставку еще восьми истребителей такого же типа. Срок ответа на оферту истекал в ноябре.
Правительство уполномочило министра обороны подписать новый контракт, после того как Национальное собрание (парламент) утвердит соответствующий законопроект об инвестиционных расходах. Речь идет о поставке самолетов, боеприпасов и запасных частей, а также техническом обслуживании и обучении болгарских летчиков.
Согласно конституции, контракт подлежат последующей ратификации Национальным собранием.
Согласно графику поставок, Болгария должна получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год.
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БолгарияСШАF-16
 
 
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