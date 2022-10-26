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Новый курс истории имеет воспитательное значение, заявили в РИО - РИА Новости, 26.10.2022
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Новый курс истории имеет воспитательное значение, заявили в РИО
Новый курс истории имеет воспитательное значение, заявили в РИО - РИА Новости, 26.10.2022
Новый курс истории имеет воспитательное значение, заявили в РИО
Курс истории в вузах для неисторических специальностей имеет воспитательное значение и мировоззренческий характер, заявил РИА Новости член Президиума Совета... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:30
2022-10-26T15:30
общество
константин могилевский
россия
российское историческое общество
российская академия наук
образование - общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Курс истории в вузах для неисторических специальностей имеет воспитательное значение и мировоззренческий характер, заявил РИА Новости член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский."Этот курс направлен на освоение базовых научных представлений о прошлом нашей страны, имеет, в том числе, воспитательное значение и мировоззренческий характер. Изучение истории способствует формированию чувства ответственности за свою страну перед прошлыми и будущими поколениями", - сказал Могилевский, чьи слова передала агентству пресс-служба Минобрнауки России.Он напомнил, что в настоящее время идёт профессиональное и общественное обсуждение проекта концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования, проект подготовлен Институтом российской истории РАН при участии вузовских преподавателей, он центрируется историей российской государственности.Ранее Минобрнауки РФ утвердило приказ, по которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению.
https://ria.ru/20221025/istoriya-1826592447.html
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общество, константин могилевский, россия, российское историческое общество, российская академия наук, образование - общество
Общество, Константин Могилевский, Россия, Российское историческое общество, Российская академия наук, Образование - Общество
15:30 26.10.2022
 
Новый курс истории имеет воспитательное значение, заявили в РИО

В Российском историческом обществе заявили о воспитательном значении нового курса истории

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание РАН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Курс истории в вузах для неисторических специальностей имеет воспитательное значение и мировоззренческий характер, заявил РИА Новости член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.
"Этот курс направлен на освоение базовых научных представлений о прошлом нашей страны, имеет, в том числе, воспитательное значение и мировоззренческий характер. Изучение истории способствует формированию чувства ответственности за свою страну перед прошлыми и будущими поколениями", - сказал Могилевский, чьи слова передала агентству пресс-служба Минобрнауки России.
Он напомнил, что в настоящее время идёт профессиональное и общественное обсуждение проекта концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования, проект подготовлен Институтом российской истории РАН при участии вузовских преподавателей, он центрируется историей российской государственности.
Ранее Минобрнауки РФ утвердило приказ, по которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению.
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 12:40
Апробация курса "Россия — моя история" начнется в следующем году
 
ОбществоКонстантин МогилевскийРоссияРоссийское историческое обществоРоссийская академия наукОбразование - Общество
 
 
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