https://ria.ru/20221026/istoriya-1826950247.html

Новый курс истории имеет воспитательное значение, заявили в РИО

Новый курс истории имеет воспитательное значение, заявили в РИО - РИА Новости, 26.10.2022

Новый курс истории имеет воспитательное значение, заявили в РИО

Курс истории в вузах для неисторических специальностей имеет воспитательное значение и мировоззренческий характер, заявил РИА Новости член Президиума Совета... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:30

2022-10-26T15:30

2022-10-26T15:30

общество

константин могилевский

россия

российское историческое общество

российская академия наук

образование - общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Курс истории в вузах для неисторических специальностей имеет воспитательное значение и мировоззренческий характер, заявил РИА Новости член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский."Этот курс направлен на освоение базовых научных представлений о прошлом нашей страны, имеет, в том числе, воспитательное значение и мировоззренческий характер. Изучение истории способствует формированию чувства ответственности за свою страну перед прошлыми и будущими поколениями", - сказал Могилевский, чьи слова передала агентству пресс-служба Минобрнауки России.Он напомнил, что в настоящее время идёт профессиональное и общественное обсуждение проекта концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования, проект подготовлен Институтом российской истории РАН при участии вузовских преподавателей, он центрируется историей российской государственности.Ранее Минобрнауки РФ утвердило приказ, по которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению.

https://ria.ru/20221025/istoriya-1826592447.html

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общество, константин могилевский, россия, российское историческое общество, российская академия наук, образование - общество