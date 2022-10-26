https://ria.ru/20221026/iran-1827012755.html

В иранском Ширазе 15 человек погибли при стрельбе у мавзолея Шах-Черах

В иранском Ширазе 15 человек погибли при стрельбе у мавзолея Шах-Черах - РИА Новости, 26.10.2022

В иранском Ширазе 15 человек погибли при стрельбе у мавзолея Шах-Черах

Число погибших во время стрельбы в Ширазе достигло 15 человек, передает агентство IRIB. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:10

2022-10-26T18:10

2022-10-26T20:29

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Число погибших во время стрельбы в Ширазе достигло 15 человек, передает агентство IRIB."Число жертв в результате нападения на мавзолей Шах-Черах выросло до 15 человек", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось о девяти погибших.По информации агентства Fars, среди погибших двое детей. Также уточняется, что 45 человек получили ранения.Как писали иранские СМИ, трое неизвестных открыли стрельбу по паломникам на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге страны.Как сообщало Fars, двух преступников удалось задержать. По данным агентства, нападение совершили элементами неиранского происхождения. Злоумышленники — выходцы из группировок ваххабитского, радикального толка.

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Владимир Лаврентьев

в мире, шираз, иран