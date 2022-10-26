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В иранском Ширазе 15 человек погибли при стрельбе у мавзолея Шах-Черах - РИА Новости, 26.10.2022
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В иранском Ширазе 15 человек погибли при стрельбе у мавзолея Шах-Черах
В иранском Ширазе 15 человек погибли при стрельбе у мавзолея Шах-Черах - РИА Новости, 26.10.2022
В иранском Ширазе 15 человек погибли при стрельбе у мавзолея Шах-Черах
Число погибших во время стрельбы в Ширазе достигло 15 человек, передает агентство IRIB. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:10
2022-10-26T20:29
в мире
шираз
иран
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Число погибших во время стрельбы в Ширазе достигло 15 человек, передает агентство IRIB."Число жертв в результате нападения на мавзолей Шах-Черах выросло до 15 человек", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось о девяти погибших.По информации агентства Fars, среди погибших двое детей. Также уточняется, что 45 человек получили ранения.Как писали иранские СМИ, трое неизвестных открыли стрельбу по паломникам на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге страны.Как сообщало Fars, двух преступников удалось задержать. По данным агентства, нападение совершили элементами неиранского происхождения. Злоумышленники — выходцы из группировок ваххабитского, радикального толка.
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в мире, шираз, иран
В мире, Шираз, Иран
18:10 26.10.2022 (обновлено: 20:29 26.10.2022)
 
В иранском Ширазе 15 человек погибли при стрельбе у мавзолея Шах-Черах

В иранском Ширазе 15 человек погибли после вооруженного нападения у мавзолея Шах-Черах

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Число погибших во время стрельбы в Ширазе достигло 15 человек, передает агентство IRIB.
"Число жертв в результате нападения на мавзолей Шах-Черах выросло до 15 человек", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о девяти погибших.
По информации агентства Fars, среди погибших двое детей. Также уточняется, что 45 человек получили ранения.
Как писали иранские СМИ, трое неизвестных открыли стрельбу по паломникам на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге страны.
Как сообщало Fars, двух преступников удалось задержать. По данным агентства, нападение совершили элементами неиранского происхождения. Злоумышленники — выходцы из группировок ваххабитского, радикального толка.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 20:37
В Иране при обстреле неизвестными погибли трое сотрудников КСИР
 
В миреШиразИран
 
 
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