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Минск заявил о совместной с Тегераном реакции на экономический терроризм

Минск заявил о совместной с Тегераном реакции на экономический терроризм - РИА Новости, 26.10.2022

Минск заявил о совместной с Тегераном реакции на экономический терроризм

Минск и Тегеран должны вырабатывать адекватные меры реагирования на акты экономического терроризма, совершаемые против двух стран, заявил в среду министр... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:01

2022-10-26T17:01

2022-10-26T17:01

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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Минск и Тегеран должны вырабатывать адекватные меры реагирования на акты экономического терроризма, совершаемые против двух стран, заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе визита в Тегеран."Фактически я согласен здесь тоже с логикой господина министра (иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна), происходит экономический терроризм против наших государств. Конечно, мы должны вместе вырабатывать адекватные меры реагирования на подобного рода акты экономического терроризма", - приводит слова Макея пресс-служба белорусского дипведомства.Ранее в среду МИД Белоруссии сообщил, что Макей начал официальный визит в Тегеран.Министр отметил, что "Беларусь, как и Иран, выступает против односторонних незаконных экономических санкций, выходящих за рамки норм международного права". "В первую очередь санкционное давление наносит ущерб экономике стран и простым гражданам, способствует росту напряженности", - сказал Макей.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в середине октября заявлял о том, что Минску и Тегерану "нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем". При этом он указывал на то, что министерствам иностранных дел Белоруссии и Ирана необходимо "интенсифицировать отношения и провести их ревизию".

https://ria.ru/20221026/vizit-1826934238.html

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