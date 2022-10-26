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Минск заявил о совместной с Тегераном реакции на экономический терроризм - РИА Новости, 26.10.2022
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Минск заявил о совместной с Тегераном реакции на экономический терроризм
Минск заявил о совместной с Тегераном реакции на экономический терроризм - РИА Новости, 26.10.2022
Минск заявил о совместной с Тегераном реакции на экономический терроризм
Минск и Тегеран должны вырабатывать адекватные меры реагирования на акты экономического терроризма, совершаемые против двух стран, заявил в среду министр... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:01
2022-10-26T17:01
цены на нефть
владимир макей
хосейн амир абдоллахиян
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тегеран (город)
белоруссия
минск
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Минск и Тегеран должны вырабатывать адекватные меры реагирования на акты экономического терроризма, совершаемые против двух стран, заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе визита в Тегеран."Фактически я согласен здесь тоже с логикой господина министра (иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна), происходит экономический терроризм против наших государств. Конечно, мы должны вместе вырабатывать адекватные меры реагирования на подобного рода акты экономического терроризма", - приводит слова Макея пресс-служба белорусского дипведомства.Ранее в среду МИД Белоруссии сообщил, что Макей начал официальный визит в Тегеран.Министр отметил, что "Беларусь, как и Иран, выступает против односторонних незаконных экономических санкций, выходящих за рамки норм международного права". "В первую очередь санкционное давление наносит ущерб экономике стран и простым гражданам, способствует росту напряженности", - сказал Макей.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в середине октября заявлял о том, что Минску и Тегерану "нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем". При этом он указывал на то, что министерствам иностранных дел Белоруссии и Ирана необходимо "интенсифицировать отношения и провести их ревизию".
https://ria.ru/20221026/vizit-1826934238.html
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цены на нефть, владимир макей , хосейн амир абдоллахиян, александр лукашенко, тегеран (город), белоруссия, минск, мид белоруссии, в мире
Цены на нефть, Владимир Макей , Хосейн Амир Абдоллахиян, Александр Лукашенко, Тегеран (город), Белоруссия, Минск, МИД Белоруссии, В мире
17:01 26.10.2022
 
Минск заявил о совместной с Тегераном реакции на экономический терроризм

МИД Белоруссии заявил о совместной с Тегераном реагировании на экономический терроризм

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Минск и Тегеран должны вырабатывать адекватные меры реагирования на акты экономического терроризма, совершаемые против двух стран, заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе визита в Тегеран.
"Фактически я согласен здесь тоже с логикой господина министра (иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна), происходит экономический терроризм против наших государств. Конечно, мы должны вместе вырабатывать адекватные меры реагирования на подобного рода акты экономического терроризма", - приводит слова Макея пресс-служба белорусского дипведомства.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
14:52
МИД Ирана анонсировал визит президента Белоруссии Лукашенко в Тегеран
Ранее в среду МИД Белоруссии сообщил, что Макей начал официальный визит в Тегеран.
Министр отметил, что "Беларусь, как и Иран, выступает против односторонних незаконных экономических санкций, выходящих за рамки норм международного права". "В первую очередь санкционное давление наносит ущерб экономике стран и простым гражданам, способствует росту напряженности", - сказал Макей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в середине октября заявлял о том, что Минску и Тегерану "нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем". При этом он указывал на то, что министерствам иностранных дел Белоруссии и Ирана необходимо "интенсифицировать отношения и провести их ревизию".
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Цены на нефтьВладимир МакейХосейн Амир АбдоллахиянАлександр ЛукашенкоТегеран (город)БелоруссияМинскМИД БелоруссииВ мире
 
 
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