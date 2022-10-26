https://ria.ru/20221026/inflyatsiya-1827030686.html

Недельная инфляция в России составила 0,08 процента

Недельная инфляция в России составила 0,08 процента - РИА Новости, 26.10.2022

Недельная инфляция в России составила 0,08 процента

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,08% с 0,02% неделей ранее, с начала года по 24 октября потребительские цены выросли на 10,64%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:16

2022-10-26T19:16

2022-10-26T19:16

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

цены

продукты

инфляция

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,08% с 0,02% неделей ранее, с начала года по 24 октября потребительские цены выросли на 10,64%, сообщил в среду Росстат."За период с 18 по 24 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала октября – 100,16%, с начала года – 110,64%", - говорится в сообщении.Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился - на неделе с 18 по 24 октября она подорожала на 1,5% после 1,2% на предыдущей неделе. В том числе стоимость помидоров выросла на 5,6%, огурцов – на 5,4%, бананов – на 3,2%, свеклы – на 1,5%, картофеля – на 0,1%. В то же время яблоки стали дешевле на 1,9%, лук – на 1%, морковь и капуста – на 0,2%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 17 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевели гречка и сахар - на 0,87% и 0,6% соответственно; следом идут мука и пшено - их цена уменьшилась в среднем на 0,4%. Подсолнечное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса подешевели на 0,29% и 0,28% соответственно, свинина и маргарин, сычужные сыры – на 0,2%, баранина, творог, вареная колбаса, сливочное масло, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,1%.Подорожание наблюдалось также по 17 наименованиям продуктов. Рост цен на яйца составил 1,85% против 1,86% неделей ранее. Следом идут овощные консервы для детского питания - они подорожали на 0,58%, печенье - на 0,42%, мороженая рыба - на 0,38%, вермишель и шоколадные конфеты - на 0,23%, сосиски, сардельки - на 0,2%, мясо кур - на 0,15%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: сухие корма для домашних животных – на 0,58%, пеленки для новорожденных - на 0,39%, стиральный порошок - на 0,37%, спички - на 0,36%. Также выросла цена на гигиенические прокладки – на 0,3%, зубные щетки – на 0,2%, хозяйственное мыло и туалетную бумагу – на 0,1%. Одновременно зубные пасты подешевели на 0,2%, детские подгузники – на 0,1%.Среди электроники и бытовой техники в цене выросли телевизоры - на 0,56%, а смартфоны и электропылесосы подешевели - на 0,68% и 0,53% соответственно. Цены на отечественные и иностранные легковые автомобили не изменились. Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,2%.

https://ria.ru/20221021/ekonomika-1825540513.html

https://ria.ru/20221025/govyadina-1826482082.html

https://ria.ru/20221026/dizel-1826975755.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, цены, продукты, инфляция