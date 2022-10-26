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Годовая инфляция в России опустилась ниже 13 процентов - РИА Новости, 26.10.2022
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Годовая инфляция в России опустилась ниже 13 процентов
Годовая инфляция в России опустилась ниже 13 процентов - РИА Новости, 26.10.2022
Годовая инфляция в России опустилась ниже 13 процентов
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,88% на 24 октября с 13,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:13
2022-10-26T19:13
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,88% на 24 октября с 13,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 18 по 24 октября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,08%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,88% год к году", - указывается в сообщении.В нем отмечается, что в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции."На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,13% вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и замедления снижения цен на услуги гостиниц", - добавляет министерство.По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Цены на нефть
19:13 26.10.2022
 
Годовая инфляция в России опустилась ниже 13 процентов

Минэкономразвития сообщило, что инфляция в годовом выражении замедлилась до 12,88 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,88% на 24 октября с 13,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 18 по 24 октября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,08%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,88% год к году", - указывается в сообщении.
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В нем отмечается, что в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции.
"На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,13% вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и замедления снижения цен на услуги гостиниц", - добавляет министерство.
По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
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