https://ria.ru/20221026/inflyatsiya-1827030316.html

Годовая инфляция в России опустилась ниже 13 процентов

Годовая инфляция в России опустилась ниже 13 процентов - РИА Новости, 26.10.2022

Годовая инфляция в России опустилась ниже 13 процентов

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,88% на 24 октября с 13,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:13

2022-10-26T19:13

2022-10-26T19:13

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,88% на 24 октября с 13,1% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 18 по 24 октября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,08%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,88% год к году", - указывается в сообщении.В нем отмечается, что в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции."На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,13% вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и замедления снижения цен на услуги гостиниц", - добавляет министерство.По прогнозу социально-экономического развития, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.

https://ria.ru/20221025/dengi-1826412917.html

https://ria.ru/20221025/inflyatsiya-1826427652.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть