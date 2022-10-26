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Российские системы ПВО сбили в воздухе 13 снарядов HIMARS и десять БПЛА
Российские системы ПВО сбили в воздухе 13 снарядов HIMARS и десять БПЛА - РИА Новости, 26.10.2022
Российские системы ПВО сбили в воздухе 13 снарядов HIMARS и десять БПЛА
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:34
2022-10-26T12:34
2022-10-26T12:45
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Зеленый Гай, Павловка, Никольское, Завитне Бажання, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Полтава Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО в воздухе сбито 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в ЛНР и Херсонской области."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 162 вертолета, 2349 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6084 танка и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6791 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826874160.html
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12:34 26.10.2022 (обновлено: 12:45 26.10.2022)
Российские системы ПВО сбили в воздухе 13 снарядов HIMARS и десять БПЛА
ВС России сбили в воздухе 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и десять украинских БПЛА