https://ria.ru/20221026/himars-1826817338.html

ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Новой Каховкой

ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Новой Каховкой - РИА Новости, 26.10.2022

ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Новой Каховкой

Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:02

2022-10-26T09:02

2022-10-26T10:47

специальная военная операция на украине

безопасность

новая каховка

херсонская область

рсзо himars

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ХЕРСОН, 26 окт — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщил представитель экстренных служб региона.Реактивную систему залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin. Она создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221025/lnr-1826790289.html

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, новая каховка, херсонская область , рсзо himars