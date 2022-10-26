09:02 26.10.2022 (обновлено: 10:47 26.10.2022)
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Новой Каховкой
В экстренных службах сообщили о сбитых ночью ПВО четырех ракетах HIMARS над Новой Каховкой
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ХЕРСОН, 26 окт — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщил представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать инфраструктуру Новой Каховки, в 23:26 выпустил четыре ракеты HIMARS. Благодаря подразделениям ПВО все ракеты были сбиты", — сказал он.
Реактивную систему залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin. Она создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.