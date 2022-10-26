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ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Новой Каховкой - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/himars-1826817338.html
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Новой Каховкой
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Новой Каховкой - РИА Новости, 26.10.2022
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Новой Каховкой
Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:02
2022-10-26T10:47
специальная военная операция на украине
безопасность
новая каховка
херсонская область
рсзо himars
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ХЕРСОН, 26 окт — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщил представитель экстренных служб региона.Реактивную систему залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin. Она создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221025/lnr-1826790289.html
новая каховка
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безопасность, новая каховка, херсонская область , рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новая Каховка, Херсонская область , РСЗО HIMARS
09:02 26.10.2022 (обновлено: 10:47 26.10.2022)
 
ПВО сбила четыре ракеты HIMARS над Новой Каховкой

В экстренных службах сообщили о сбитых ночью ПВО четырех ракетах HIMARS над Новой Каховкой

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ХЕРСОН, 26 окт — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщил представитель экстренных служб региона.

"Киевский режим продолжает обстреливать инфраструктуру Новой Каховки, в 23:26 выпустил четыре ракеты HIMARS. Благодаря подразделениям ПВО все ракеты были сбиты", — сказал он.

Реактивную систему залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработали в США компании BAE Systems и Lockheed Martin. Она создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовая КаховкаХерсонская областьРСЗО HIMARS
 
 
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