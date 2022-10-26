https://ria.ru/20221026/grom-1826896412.html
В Кремле ответили на вопрос о наблюдении Путина за учениями ядерных сил
В Кремле ответили на вопрос о наблюдении Путина за учениями ядерных сил - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о наблюдении Путина за учениями ядерных сил
Кремль в соответствующее время проинформирует о возможном наблюдении президентом РФ Владимиром Путиным за учениями ядерных сил "Гром", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:18
2022-10-26T13:18
2022-10-26T13:18
безопасность
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кремль в соответствующее время проинформирует о возможном наблюдении президентом РФ Владимиром Путиным за учениями ядерных сил "Гром", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон получил от России уведомление о ежегодных ядерных учениях "Гром" и считает, что требования транспарентности соблюдены."Мы проинформируем вас в соответствующее время", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли в планах президента посмотреть за этими учениями.
https://ria.ru/20220902/oruzhie-1814078019.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, дмитрий песков, россия
Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле ответили на вопрос о наблюдении Путина за учениями ядерных сил
Песков: Кремль проинформирует о возможном наблюдении Путина за учениями ядерных сил "Гром"