https://ria.ru/20221026/grom-1826896412.html

В Кремле ответили на вопрос о наблюдении Путина за учениями ядерных сил

В Кремле ответили на вопрос о наблюдении Путина за учениями ядерных сил - РИА Новости, 26.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о наблюдении Путина за учениями ядерных сил

Кремль в соответствующее время проинформирует о возможном наблюдении президентом РФ Владимиром Путиным за учениями ядерных сил "Гром", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:18

2022-10-26T13:18

2022-10-26T13:18

безопасность

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кремль в соответствующее время проинформирует о возможном наблюдении президентом РФ Владимиром Путиным за учениями ядерных сил "Гром", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон получил от России уведомление о ежегодных ядерных учениях "Гром" и считает, что требования транспарентности соблюдены."Мы проинформируем вас в соответствующее время", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли в планах президента посмотреть за этими учениями.

https://ria.ru/20220902/oruzhie-1814078019.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, дмитрий песков, россия