https://ria.ru/20221026/granitsa-1827015044.html

Погранкомитет Белоруссии не комментирует данные о выезде Собчак

Погранкомитет Белоруссии не комментирует данные о выезде Собчак - РИА Новости, 26.10.2022

Погранкомитет Белоруссии не комментирует данные о выезде Собчак

Погранкомитет Белоруссии не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что блогер Ксения Собчак выехала из России через Белоруссию в Литву, сообщил РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:20

2022-10-26T18:20

2022-10-26T18:20

ксения собчак

белоруссия

россия

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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что блогер Ксения Собчак выехала из России через Белоруссию в Литву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Антон Бычковский."На данный момент не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данные сведения", - сказал он.О том, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву, РИА Новости рассказал ранее источник. По его словам, до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.Сейчас два связанных с Собчак человека, коммерческий директор ее компании "Oсторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, проходят по уголовному делу о вымогательстве, и самой ей, по информации источника RT, тоже вменяется аналогичная статья.Как сообщал источник РИА Новости, дело касается вымогательства у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Соответствующая статья УК РФ предполагает до 15 лет лишения свободы, но в случае с Собчак у РИА Новости нет официального подтверждения ни ее статуса в уголовном деле, ни того, одно ли это уголовное дело с Сухановым и Романовским.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.По данным источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Сегодня другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории"."Oсторожно Media" объединяет сеть каналов Собчак в Telegram, VK, Youtube, Twitter и TikTok.

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827011309.html

https://ria.ru/20221026/navalnyy-1826978936.html

https://ria.ru/20221026/tesak-1826973722.html

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ксения собчак, белоруссия, россия