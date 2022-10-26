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Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, заявил Сальдо
Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.10.2022
Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, заявил Сальдо
Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, постоянные ракетные атаки со стороны украинских войск отражаются, заявил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:02
2022-10-26T16:02
2022-10-26T16:02
владимир сальдо
херсонская область
россия
новая каховка
каховская гэс
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, постоянные ракетные атаки со стороны украинских войск отражаются, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Какие-то ракеты долетают (в район ГЭС – ред.), но большую часть их сбивает наше ПВО", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Каховская ГЭС, Специальная военная операция на Украине
Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, заявил Сальдо
Сальдо: Каховская ГЭС находится под защитой ПВО, атаки со стороны ВСУ успешно отражают