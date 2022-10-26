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Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ges-1826961719.html
Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, заявил Сальдо
Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.10.2022
Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, заявил Сальдо
Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, постоянные ракетные атаки со стороны украинских войск отражаются, заявил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:02
2022-10-26T16:02
владимир сальдо
херсонская область
россия
новая каховка
каховская гэс
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, постоянные ракетные атаки со стороны украинских войск отражаются, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Какие-то ракеты долетают (в район ГЭС – ред.), но большую часть их сбивает наше ПВО", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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херсонская область
россия
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владимир сальдо, херсонская область , россия, новая каховка, каховская гэс
Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Каховская ГЭС, Специальная военная операция на Украине
16:02 26.10.2022
 
Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, заявил Сальдо

Сальдо: Каховская ГЭС находится под защитой ПВО, атаки со стороны ВСУ успешно отражают

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Каховская ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Каховская ГЭС находится под защитой системы ПВО, постоянные ракетные атаки со стороны украинских войск отражаются, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Какие-то ракеты долетают (в район ГЭС – ред.), но большую часть их сбивает наше ПВО", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 14:23
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьРоссияНовая КаховкаКаховская ГЭС
 
 
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