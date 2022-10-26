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Сальдо заявил об угрозе подрыва Киевом Каховской ГЭС - РИА Новости, 26.10.2022
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Сальдо заявил об угрозе подрыва Киевом Каховской ГЭС
Сальдо заявил об угрозе подрыва Киевом Каховской ГЭС - РИА Новости, 26.10.2022
Сальдо заявил об угрозе подрыва Киевом Каховской ГЭС
Угроза подрыва дамбы Каховской ГЭС киевскими властями существует, не учитывать этого нельзя, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:34
2022-10-26T15:48
херсонская область
киев
каховская гэс
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Угроза подрыва дамбы Каховской ГЭС киевскими властями существует, не учитывать этого нельзя, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Такая опасность существует и не учитывать ее нельзя… Эта угроза существует, о ней не стоит забывать", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".При этом Сальдо подчеркнул, что одномоментный подрыв всей дамбы украинскими войсками маловероятен.По его словам, сейчас принимаются превентивные меры на случай провокации - через шлюзы Каховской ГЭС происходит контролируемый сброс воды с Каховского водохранилища. "Будут дополнительно открыты еще для сброса воды Северо-Крымский и магистральные каналы. Вода сбрасывается", - сказал Сальдо.
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херсонская область , киев, каховская гэс, владимир сальдо
Херсонская область , Киев, Каховская ГЭС, Владимир Сальдо
15:34 26.10.2022 (обновлено: 15:48 26.10.2022)
 
Сальдо заявил об угрозе подрыва Киевом Каховской ГЭС

Сальдо заявил, что нельзя не учитывать угрозу подрыва Киевом Каховской ГЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Угроза подрыва дамбы Каховской ГЭС киевскими властями существует, не учитывать этого нельзя, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Такая опасность существует и не учитывать ее нельзя… Эта угроза существует, о ней не стоит забывать", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
При этом Сальдо подчеркнул, что одномоментный подрыв всей дамбы украинскими войсками маловероятен.
По его словам, сейчас принимаются превентивные меры на случай провокации - через шлюзы Каховской ГЭС происходит контролируемый сброс воды с Каховского водохранилища. "Будут дополнительно открыты еще для сброса воды Северо-Крымский и магистральные каналы. Вода сбрасывается", - сказал Сальдо.
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Херсонская областьКиевКаховская ГЭСВладимир Сальдо
 
 
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