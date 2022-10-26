https://ria.ru/20221026/germaniya-1827063093.html
Правительство Германии одобрило проект о легализации каннабиса
Правительство Германии одобрило проект о легализации каннабиса - РИА Новости, 26.10.2022
Правительство Германии одобрило проект о легализации каннабиса
Правительство Германии в среду опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию, в документе... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:37
2022-10-26T23:37
2022-10-26T23:37
в мире
здоровье - общество
олаф шольц
германия
еврокомиссия
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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Правительство Германии в среду опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию, в документе перечислены условия и ограничения."Федеральное правительство хочет разрешить подконтрольную продажу каннабиса взрослым для личного потребления, уделяя особое внимание защите молодежи и здоровья. С этой целью кабинет одобрил проект документа, который содержит ключевые условия и должен стать основой будущего законопроекта", - сообщается на сайте кабинета министров.Среди главных условий германский кабмин называет реализацию не более 20-30 грамм в руки в лицензированных точках, где гарантируется качество продукта без вредных примесей. Перед продажей должна будет проводиться проверка возраста. Под строгим надзором должны будут находиться лицензионные поставщики и производители, чтобы ограничить сферу влияния организованной наркопреступности и черного рынка. Реклама наркотика при этом будет строго запрещена.Государство также хочет легализовать выращивание до трех растений на каждого взрослого в частных домохозяйствах. Помимо прочего, предлагается не наказывать в судебном порядке несовершеннолетних за употребление наркотика, а обязать, к примеру, участвовать в профилактических программах.Документ будет внесен на рассмотрение в Еврокомиссию на предмет сопоставимости с законами Евросоюза.Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что каннабис в Германии могут легализовать в 2024 году. Глава немецкого минздрава предложил проверять концентрацию психоактивного вещества тетрагидроканнабинола, которая не должна превышать 15% в такой продукции для людей старше 21 года, и 10% - для тех, кто младше 21 года. Таким образом немецкое здравоохранение надеется предотвратить негативные изменения в мозге употребляющих этот наркотик.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце августа сообщил на встрече с согражданами, что легализация марихуаны в Германии произойдет быстро, при этом он тогда же признался, что сам никогда не курил ее и планы по легализации, которые были прописаны в коалиционном соглашении нового правительства, дались ему непросто.Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Augsburger Allgemeine в ноябре прошлого года, мнение немцев по вопросу легализации каннабиса разделилось поровну. Так, 43% немцев поддержали идею, и ровно столько же выступили против. Дать определенный ответ затруднились 14%.
https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html
https://ria.ru/20221025/germaniya-1826605090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, олаф шольц, германия, еврокомиссия
В мире, Здоровье - Общество, Олаф Шольц, Германия, Еврокомиссия
Правительство Германии одобрило проект о легализации каннабиса
Правительство Германии хочет разрешить подконтрольную продажу каннабиса взрослым
БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Правительство Германии в среду опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию, в документе перечислены условия и ограничения.
"Федеральное правительство хочет разрешить подконтрольную продажу каннабиса взрослым для личного потребления, уделяя особое внимание защите молодежи и здоровья. С этой целью кабинет одобрил проект документа, который содержит ключевые условия и должен стать основой будущего законопроекта", - сообщается на сайте кабинета министров.
Среди главных условий германский кабмин называет реализацию не более 20-30 грамм в руки в лицензированных точках, где гарантируется качество продукта без вредных примесей. Перед продажей должна будет проводиться проверка возраста. Под строгим надзором должны будут находиться лицензионные поставщики и производители, чтобы ограничить сферу влияния организованной наркопреступности и черного рынка. Реклама наркотика при этом будет строго запрещена.
Государство также хочет легализовать выращивание до трех растений на каждого взрослого в частных домохозяйствах. Помимо прочего, предлагается не наказывать в судебном порядке несовершеннолетних за употребление наркотика, а обязать, к примеру, участвовать в профилактических программах.
Документ будет внесен на рассмотрение в Еврокомиссию на предмет сопоставимости с законами Евросоюза.
Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что каннабис в Германии могут легализовать в 2024 году. Глава немецкого минздрава предложил проверять концентрацию психоактивного вещества тетрагидроканнабинола, которая не должна превышать 15% в такой продукции для людей старше 21 года, и 10% - для тех, кто младше 21 года. Таким образом немецкое здравоохранение надеется предотвратить негативные изменения в мозге употребляющих этот наркотик.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
в конце августа сообщил на встрече с согражданами, что легализация марихуаны в Германии произойдет быстро, при этом он тогда же признался, что сам никогда не курил ее и планы по легализации, которые были прописаны в коалиционном соглашении нового правительства, дались ему непросто.
Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Augsburger Allgemeine в ноябре прошлого года, мнение немцев по вопросу легализации каннабиса разделилось поровну. Так, 43% немцев поддержали идею, и ровно столько же выступили против. Дать определенный ответ затруднились 14%.