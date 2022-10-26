https://ria.ru/20221026/germaniya-1827063093.html

Правительство Германии одобрило проект о легализации каннабиса

Правительство Германии одобрило проект о легализации каннабиса - РИА Новости, 26.10.2022

Правительство Германии одобрило проект о легализации каннабиса

Правительство Германии в среду опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию, в документе... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T23:37

2022-10-26T23:37

2022-10-26T23:37

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олаф шольц

германия

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Правительство Германии в среду опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию, в документе перечислены условия и ограничения."Федеральное правительство хочет разрешить подконтрольную продажу каннабиса взрослым для личного потребления, уделяя особое внимание защите молодежи и здоровья. С этой целью кабинет одобрил проект документа, который содержит ключевые условия и должен стать основой будущего законопроекта", - сообщается на сайте кабинета министров.Среди главных условий германский кабмин называет реализацию не более 20-30 грамм в руки в лицензированных точках, где гарантируется качество продукта без вредных примесей. Перед продажей должна будет проводиться проверка возраста. Под строгим надзором должны будут находиться лицензионные поставщики и производители, чтобы ограничить сферу влияния организованной наркопреступности и черного рынка. Реклама наркотика при этом будет строго запрещена.Государство также хочет легализовать выращивание до трех растений на каждого взрослого в частных домохозяйствах. Помимо прочего, предлагается не наказывать в судебном порядке несовершеннолетних за употребление наркотика, а обязать, к примеру, участвовать в профилактических программах.Документ будет внесен на рассмотрение в Еврокомиссию на предмет сопоставимости с законами Евросоюза.Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что каннабис в Германии могут легализовать в 2024 году. Глава немецкого минздрава предложил проверять концентрацию психоактивного вещества тетрагидроканнабинола, которая не должна превышать 15% в такой продукции для людей старше 21 года, и 10% - для тех, кто младше 21 года. Таким образом немецкое здравоохранение надеется предотвратить негативные изменения в мозге употребляющих этот наркотик.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце августа сообщил на встрече с согражданами, что легализация марихуаны в Германии произойдет быстро, при этом он тогда же признался, что сам никогда не курил ее и планы по легализации, которые были прописаны в коалиционном соглашении нового правительства, дались ему непросто.Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Augsburger Allgemeine в ноябре прошлого года, мнение немцев по вопросу легализации каннабиса разделилось поровну. Так, 43% немцев поддержали идею, и ровно столько же выступили против. Дать определенный ответ затруднились 14%.

https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html

https://ria.ru/20221025/germaniya-1826605090.html

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, олаф шольц, германия, еврокомиссия