https://ria.ru/20221026/gendir-1826970421.html

"Роскосмос" поменял гендиректора своего приборостроительного холдинга

"Роскосмос" поменял гендиректора своего приборостроительного холдинга - РИА Новости, 26.10.2022

"Роскосмос" поменял гендиректора своего приборостроительного холдинга

Исполняющим обязанности гендиректора "Российских космических систем" (РКС, приборостроительный холдинг "Роскосмоса") назначен Георгий Третьяков, сообщила в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:22

2022-10-26T16:22

2022-10-26T16:22

космос - риа наука

андрей тюлин

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российские космические системы

роскосмос

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Исполняющим обязанности гендиректора "Российских космических систем" (РКС, приборостроительный холдинг "Роскосмоса") назначен Георгий Третьяков, сообщила в среду госкорпорация."Решением госкорпорации "Роскосмос" исполняющим обязанности генерального директора подведомственного холдинга "Российские космические системы", занимающегося космическим приборостроением, назначен Георгий Третьяков", - говорится в сообщении.Отмечается, что Андрей Тюлин, занимавший эту должность с 2014 года, будет переведен в коллегию Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, где будет курировать ракетно-космическую отрасль.Третьяков работает в РКС с июня 2020 года. Сначала он занимал должность заместителя гендиректора по логистике жизненного цикла, а с марта 2022 года стал исполнительным директором.

https://ria.ru/20221025/rogozin-1826607498.html

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космос - риа наука, андрей тюлин, россия, российские космические системы , роскосмос