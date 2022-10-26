https://ria.ru/20221026/gendir-1826970421.html
"Роскосмос" поменял гендиректора своего приборостроительного холдинга
"Роскосмос" поменял гендиректора своего приборостроительного холдинга - РИА Новости, 26.10.2022
"Роскосмос" поменял гендиректора своего приборостроительного холдинга
Исполняющим обязанности гендиректора "Российских космических систем" (РКС, приборостроительный холдинг "Роскосмоса") назначен Георгий Третьяков, сообщила в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:22
2022-10-26T16:22
2022-10-26T16:22
космос - риа наука
андрей тюлин
россия
российские космические системы
роскосмос
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Исполняющим обязанности гендиректора "Российских космических систем" (РКС, приборостроительный холдинг "Роскосмоса") назначен Георгий Третьяков, сообщила в среду госкорпорация."Решением госкорпорации "Роскосмос" исполняющим обязанности генерального директора подведомственного холдинга "Российские космические системы", занимающегося космическим приборостроением, назначен Георгий Третьяков", - говорится в сообщении.Отмечается, что Андрей Тюлин, занимавший эту должность с 2014 года, будет переведен в коллегию Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, где будет курировать ракетно-космическую отрасль.Третьяков работает в РКС с июня 2020 года. Сначала он занимал должность заместителя гендиректора по логистике жизненного цикла, а с марта 2022 года стал исполнительным директором.
https://ria.ru/20221025/rogozin-1826607498.html
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космос - риа наука, андрей тюлин, россия, российские космические системы , роскосмос
Космос - РИА Наука, Андрей Тюлин, Россия, Российские космические системы , Роскосмос
"Роскосмос" поменял гендиректора своего приборостроительного холдинга
"Роскосмос" назначил Третьякова гендиректором своего приборостроительного холдинга