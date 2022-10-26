https://ria.ru/20221026/gaz-1827033716.html

Венгрия не поддержала введение потолка цен на российский газ

Венгрия не поддержала введение потолка цен на российский газ - РИА Новости, 26.10.2022

Венгрия не поддержала введение потолка цен на российский газ

Венгрия не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:32

2022-10-26T19:32

2022-10-26T19:34

экономика

венгрия

россия

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Венгрия не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен, заявил РИА Новости министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто."Что касается газа, мы донесли очень четко, что не поддерживаем введение предельной цены на газ, поскольку считаем, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок", - сказал Сийярто, принимающий участие в проходящей в Вашингтоне международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".Как добавил венгерский министр, снижение объемов поставляемого газа неизбежно приведет к росту цен на "голубое топливо"."Вот почему мы ясно дали понять, что, если в Европе будет введена такая мера, долгосрочные контракты должны быть исключены", - подчеркнул Сийярто.Глава МИД Венгрии также сообщил, что на состоявшейся недавно встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге не было выдвинуто никаких конкретных предложений касательно установления предельной цены на российский газ, и консенсуса по данному вопросу пока не достигнуто."По состоянию на вчера не было выдвинуто никаких конкретных предложений… Еврокомиссия должна выдвинуть предложение в ближайшее время, но я не знаю, когда эта работа будет проделана", - проинформировал Сийярто.

https://ria.ru/20221026/gaz-1826937167.html

https://ria.ru/20221026/gaz-1826983316.html

венгрия

россия

европа

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