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Сунак хочет вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
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Сунак хочет вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, сообщили СМИ
Сунак хочет вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
Сунак хочет вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, сообщили СМИ
Новый премьер Британии Риши Сунак намерен вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, который отменила его предшественница Лиз Трасс, сообщает газета... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:07
2022-10-26T15:46
риши сунак
лиз трасс
великобритания
северное море
цены на нефть
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый премьер Британии Риши Сунак намерен вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, который отменила его предшественница Лиз Трасс, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в кабмине.Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. После прихода к власти Лиз Трасс заявила об отмене моратория на добычу сланцевого газа методом фрекинга и намерении выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.В ходе своего выступления в палате общин в среду новый премьер Британии заявил, что он придерживается обещаний в манифесте Консервативной партии 2019 года, согласно которому, добыча газа методом фрекинга была запрещена."Высокопоставленный источник в правительстве подтвердил Financial Times, что решение Трасс, разрешающее фрекинг, будет изменено", - говорится в сообщении газеты.Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.Ранее британское правительство во главе с бывшим премьер-министром Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.
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риши сунак, лиз трасс, великобритания, северное море, цены на нефть
Риши Сунак, Лиз Трасс, Великобритания, Северное море, Цены на нефть
15:07 26.10.2022 (обновлено: 15:46 26.10.2022)
 
Сунак хочет вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, сообщили СМИ

FT: Сунак хочет вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, который отменила Трасс

© AP Photo / David CliffРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый премьер Британии Риши Сунак намерен вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, который отменила его предшественница Лиз Трасс, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в кабмине.
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. После прихода к власти Лиз Трасс заявила об отмене моратория на добычу сланцевого газа методом фрекинга и намерении выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.
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25 октября, 22:02
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В ходе своего выступления в палате общин в среду новый премьер Британии заявил, что он придерживается обещаний в манифесте Консервативной партии 2019 года, согласно которому, добыча газа методом фрекинга была запрещена.
"Высокопоставленный источник в правительстве подтвердил Financial Times, что решение Трасс, разрешающее фрекинг, будет изменено", - говорится в сообщении газеты.
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Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.
Ранее британское правительство во главе с бывшим премьер-министром Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.
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Риши СунакЛиз ТрассВеликобританияСеверное мореЦены на нефть
 
 
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