Рейтинг@Mail.ru
Поставки газа из России через Турцию важны для Европы, заявил эксперт - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/gaz-1826937167.html
Поставки газа из России через Турцию важны для Европы, заявил эксперт
Поставки газа из России через Турцию важны для Европы, заявил эксперт - РИА Новости, 26.10.2022
Поставки газа из России через Турцию важны для Европы, заявил эксперт
Поставки российского газа через Турцию остаются очень важными для балканских стран и некоторых стран в Центральной Европе несмотря на намерение Евросоюза... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:59
2022-10-26T14:59
экономика
цены на нефть
турция
россия
европа
турецкий поток
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153310/62/1533106255_0:100:1000:663_1920x0_80_0_0_4bbe3a45e98b67b13ca6b54982c42264.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Поставки российского газа через Турцию остаются очень важными для балканских стран и некоторых стран в Центральной Европе несмотря на намерение Евросоюза полностью отказаться от его закупок, считает профессор Брюссельского свободного университета и эксперт в области энергетической геополитики Самуэль Фурфари."Российский газ поставляется в Венгрию и Болгарию через ответвления "Турецкого потока". Как и в Сербию. Так что для Балкан и некоторых стран в Центральной Европе, например внутриматериковых Австрии и Словакии, (поставки - ред.) газа из России через Турцию являются и остаются очень важными", - сказал он РИА Новости.По словам эксперта, несмотря на значительно меньший объем потребления "голубого топлива" этими странами по сравнению с крупными европейскими державами, газ из "Турецкого потока" необходим для выработки электричества и отопления из-за особенностей географического расположения этих стран. Создание газового хаба в Турции обеспечит регулярные поставки газа в эти страны, добавил он.Несмотря на активные обсуждения Европейской комиссией прекращения импорта газа из России, никакого официального решения принято не было, и поставки продолжаются. Это связано с огромным спросом на российский газ - до теракта один только трубопровод "Северный поток" поставлял в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год, полагает Фурфари.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Сейчас газ в Турцию поставляется по трубопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Из них часть остается в самой Турции, часть идет транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что "Турецкий поток" имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости.
https://ria.ru/20221026/turtsiya-1826813024.html
https://ria.ru/20221025/gaz-1826629099.html
турция
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153310/62/1533106255_96:0:980:663_1920x0_80_0_0_37e058142a54b1f2b4a06b7d9290163e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, турция, россия, европа, турецкий поток, северный поток
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Европа, Турецкий поток, Северный поток
14:59 26.10.2022
 
Поставки газа из России через Турцию важны для Европы, заявил эксперт

Эксперт Фурфари: поставки газа из России через Турцию очень важны для Центральной Европы

© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : "Турецкий поток"
Символический сварной шов "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Поставки российского газа через Турцию остаются очень важными для балканских стран и некоторых стран в Центральной Европе несмотря на намерение Евросоюза полностью отказаться от его закупок, считает профессор Брюссельского свободного университета и эксперт в области энергетической геополитики Самуэль Фурфари.
"Российский газ поставляется в Венгрию и Болгарию через ответвления "Турецкого потока". Как и в Сербию. Так что для Балкан и некоторых стран в Центральной Европе, например внутриматериковых Австрии и Словакии, (поставки - ред.) газа из России через Турцию являются и остаются очень важными", - сказал он РИА Новости.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
08:26
Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник
По словам эксперта, несмотря на значительно меньший объем потребления "голубого топлива" этими странами по сравнению с крупными европейскими державами, газ из "Турецкого потока" необходим для выработки электричества и отопления из-за особенностей географического расположения этих стран. Создание газового хаба в Турции обеспечит регулярные поставки газа в эти страны, добавил он.
Несмотря на активные обсуждения Европейской комиссией прекращения импорта газа из России, никакого официального решения принято не было, и поставки продолжаются. Это связано с огромным спросом на российский газ - до теракта один только трубопровод "Северный поток" поставлял в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год, полагает Фурфари.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
Сейчас газ в Турцию поставляется по трубопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Из них часть остается в самой Турции, часть идет транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что "Турецкий поток" имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 14:22
Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток"
 
ЭкономикаЦены на нефтьТурцияРоссияЕвропаТурецкий потокСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала