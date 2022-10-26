https://ria.ru/20221026/gaz-1826937167.html

Поставки газа из России через Турцию важны для Европы, заявил эксперт

Поставки газа из России через Турцию важны для Европы, заявил эксперт - РИА Новости, 26.10.2022

Поставки газа из России через Турцию важны для Европы, заявил эксперт

Поставки российского газа через Турцию остаются очень важными для балканских стран и некоторых стран в Центральной Европе несмотря на намерение Евросоюза... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:59

2022-10-26T14:59

2022-10-26T14:59

экономика

цены на нефть

турция

россия

европа

турецкий поток

северный поток

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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Поставки российского газа через Турцию остаются очень важными для балканских стран и некоторых стран в Центральной Европе несмотря на намерение Евросоюза полностью отказаться от его закупок, считает профессор Брюссельского свободного университета и эксперт в области энергетической геополитики Самуэль Фурфари."Российский газ поставляется в Венгрию и Болгарию через ответвления "Турецкого потока". Как и в Сербию. Так что для Балкан и некоторых стран в Центральной Европе, например внутриматериковых Австрии и Словакии, (поставки - ред.) газа из России через Турцию являются и остаются очень важными", - сказал он РИА Новости.По словам эксперта, несмотря на значительно меньший объем потребления "голубого топлива" этими странами по сравнению с крупными европейскими державами, газ из "Турецкого потока" необходим для выработки электричества и отопления из-за особенностей географического расположения этих стран. Создание газового хаба в Турции обеспечит регулярные поставки газа в эти страны, добавил он.Несмотря на активные обсуждения Европейской комиссией прекращения импорта газа из России, никакого официального решения принято не было, и поставки продолжаются. Это связано с огромным спросом на российский газ - до теракта один только трубопровод "Северный поток" поставлял в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год, полагает Фурфари.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Сейчас газ в Турцию поставляется по трубопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Из них часть остается в самой Турции, часть идет транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что "Турецкий поток" имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости.

https://ria.ru/20221026/turtsiya-1826813024.html

https://ria.ru/20221025/gaz-1826629099.html

турция

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экономика, цены на нефть, турция, россия, европа, турецкий поток, северный поток