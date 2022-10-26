Поставки газа из России через Турцию важны для Европы, заявил эксперт
Эксперт Фурфари: поставки газа из России через Турцию очень важны для Центральной Европы
© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
© Фото : "Турецкий поток"
Символический сварной шов "Турецкого потока". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Поставки российского газа через Турцию остаются очень важными для балканских стран и некоторых стран в Центральной Европе несмотря на намерение Евросоюза полностью отказаться от его закупок, считает профессор Брюссельского свободного университета и эксперт в области энергетической геополитики Самуэль Фурфари.
"Российский газ поставляется в Венгрию и Болгарию через ответвления "Турецкого потока". Как и в Сербию. Так что для Балкан и некоторых стран в Центральной Европе, например внутриматериковых Австрии и Словакии, (поставки - ред.) газа из России через Турцию являются и остаются очень важными", - сказал он РИА Новости.
По словам эксперта, несмотря на значительно меньший объем потребления "голубого топлива" этими странами по сравнению с крупными европейскими державами, газ из "Турецкого потока" необходим для выработки электричества и отопления из-за особенностей географического расположения этих стран. Создание газового хаба в Турции обеспечит регулярные поставки газа в эти страны, добавил он.
Несмотря на активные обсуждения Европейской комиссией прекращения импорта газа из России, никакого официального решения принято не было, и поставки продолжаются. Это связано с огромным спросом на российский газ - до теракта один только трубопровод "Северный поток" поставлял в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год, полагает Фурфари.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
Сейчас газ в Турцию поставляется по трубопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Из них часть остается в самой Турции, часть идет транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что "Турецкий поток" имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости.