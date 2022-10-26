https://ria.ru/20221026/fsb-1826799033.html
ФСБ задержала наркоторговцев, поставлявших наркотики на Дальний Восток
ФСБ задержала наркоторговцев, поставлявших наркотики на Дальний Восток - РИА Новости, 26.10.2022
ФСБ задержала наркоторговцев, поставлявших наркотики на Дальний Восток
Пресечена деятельность организованной группы, поставляющей наркотики на Дальний Восток, возбуждены уголовные дела, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T04:05
2022-10-26T04:05
2022-10-26T04:05
происшествия
хабаровск
дальний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 26 окт - РИА Новости. Пресечена деятельность организованной группы, поставляющей наркотики на Дальний Восток, возбуждены уголовные дела, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.По данным ведомства, оперативники установили владельца магазина - жителя города Оренбурга - организовавшего сбыт наркотиков ("синтетики" и производных конопли) через интернет."При планируемой курьерами поставке в Хабаровск особо крупной партии наркотиков, 36-летняя жительница Хабаровска и 32-летний житель Читы были задержаны с поличным. В их личных автомобилях изъято более 5 килограммов мефедрона и 1 килограмм гашиша. Это позволило бы изготовить свыше 20 тысяч разовых доз, стоимостью более 20 миллионов рублей, по ценам "черного рынка"... По месту проживания читинца обнаружено и изъято еще около 1 килограмма наркотиков синтетического и растительного происхождения", - сообщает краевое управление ФСБ.Отмечается, что возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 30, части 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Хабаровчанке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а читинцу – в виде заключения под стражу. Задержан и организатор группы. По месту его проживания изъяты наркотики и компьютерная техника, используемая для администрирования интернет-магазина. Он этапирован в Хабаровск для дальнейшего следствия.
https://ria.ru/20221019/khakasiya-1825017675.html
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происшествия, хабаровск, дальний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Хабаровск, Дальний Восток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала наркоторговцев, поставлявших наркотики на Дальний Восток
Оперативники ФСБ задержали наркоторговцев, поставлявших наркотики на Дальний Восток