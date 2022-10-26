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Ford ушел с российского рынка - РИА Новости, 26.10.2022
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Ford ушел с российского рынка
Ford ушел с российского рынка - РИА Новости, 26.10.2022
Ford ушел с российского рынка
Американский Ford Motor ушел с российского рынка, следует из пресс-релиза компании. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:54
2022-10-26T19:25
экономика
авто
россия
ford motor
соллерс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский Ford Motor ушел с российского рынка, следует из пресс-релиза компании.Компания также уточняет, что акции Ford будут переданы по номинальной стоимости. Ford сохраняет возможность выкупа акций в течение пяти лет, если ситуация в мире изменится.В группе "Соллерс" в свою очередь подтвердили, что сделка состоялась.До этого покупатель владел долей в 51 процент."Соллерс" — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.Концерн Ford основал в 1903 году Генри Форд, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
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экономика, авто, россия, ford motor, соллерс, санкции в отношении россии
Экономика, Авто, Россия, Ford Motor, Соллерс, Санкции в отношении России
17:54 26.10.2022 (обновлено: 19:25 26.10.2022)
 
Ford ушел с российского рынка

Ford продал долю в совместном предприятии с "Соллерсом" и ушел с российского рынка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский Ford Motor ушел с российского рынка, следует из пресс-релиза компании.

"Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49 процентов в совместном предприятии Sollers Ford", — говорится в сообщении.

Компания также уточняет, что акции Ford будут переданы по номинальной стоимости. Ford сохраняет возможность выкупа акций в течение пяти лет, если ситуация в мире изменится.
В группе "Соллерс" в свою очередь подтвердили, что сделка состоялась.
До этого покупатель владел долей в 51 процент.
"Соллерс" — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.
Концерн Ford основал в 1903 году Генри Форд, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
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ЭкономикаАвтоРоссияFord MotorСоллерсСанкции в отношении России
 
 
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