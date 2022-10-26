https://ria.ru/20221026/ford-1827007329.html

Ford ушел с российского рынка

Ford ушел с российского рынка - РИА Новости, 26.10.2022

Ford ушел с российского рынка

Американский Ford Motor ушел с российского рынка, следует из пресс-релиза компании. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:54

2022-10-26T17:54

2022-10-26T19:25

экономика

авто

россия

ford motor

соллерс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский Ford Motor ушел с российского рынка, следует из пресс-релиза компании.Компания также уточняет, что акции Ford будут переданы по номинальной стоимости. Ford сохраняет возможность выкупа акций в течение пяти лет, если ситуация в мире изменится.В группе "Соллерс" в свою очередь подтвердили, что сделка состоялась.До этого покупатель владел долей в 51 процент."Соллерс" — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.Концерн Ford основал в 1903 году Генри Форд, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.

https://ria.ru/20221011/nissan-1823024432.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, россия, ford motor, соллерс, санкции в отношении россии