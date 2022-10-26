Рейтинг@Mail.ru
Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/evrosoyuz-1826945125.html
Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него
Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него - РИА Новости, 26.10.2022
Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него
Граждане России активнее покидают Евросоюз, нежели выезжают в ЕС, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex). РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:18
2022-10-26T15:18
в мире
россия
евросоюз
frontex
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/15/1508001597_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_c80fbfe33ed525a41078cd152a30f619.jpg
ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Граждане России активнее покидают Евросоюз, нежели выезжают в ЕС, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex)."24429 граждан России въехали в ЕС за последнюю неделю, что является незначительным увеличением по сравнению с неделей ранее", - говорится в сообщении агентства. "В то же время ЕС покинули 25684 гражданина России", - уточнили во Frontex.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
https://ria.ru/20221025/evrosoyuz-1826606314.html
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/15/1508001597_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_77c23a3e2215350625c5d0a4caf665e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, frontex, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Frontex, Санкции в отношении России
15:18 26.10.2022
 
Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него

Европейское пограничное агентство: за неделю в ЕС въехало 24 429 россиян, выехало 25 684

© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Граждане России активнее покидают Евросоюз, нежели выезжают в ЕС, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex).
"24429 граждан России въехали в ЕС за последнюю неделю, что является незначительным увеличением по сравнению с неделей ранее", - говорится в сообщении агентства. "В то же время ЕС покинули 25684 гражданина России", - уточнили во Frontex.
Автомобили в пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 13:19
В Кремле назвали идею стены на границах России и Евросоюза глупостью
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:00
Европа опускает визовый "железный занавес"
 
В миреРоссияЕвросоюзFrontexСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала