Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него
Европейское пограничное агентство: за неделю в ЕС въехало 24 429 россиян, выехало 25 684
© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Граждане России активнее покидают Евросоюз, нежели выезжают в ЕС, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex).
"24429 граждан России въехали в ЕС за последнюю неделю, что является незначительным увеличением по сравнению с неделей ранее", - говорится в сообщении агентства. "В то же время ЕС покинули 25684 гражданина России", - уточнили во Frontex.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
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