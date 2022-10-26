https://ria.ru/20221026/evrosoyuz-1826945125.html

Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него

Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него - РИА Новости, 26.10.2022

Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него

Граждане России активнее покидают Евросоюз, нежели выезжают в ЕС, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex). РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:18

2022-10-26T15:18

2022-10-26T15:18

в мире

россия

евросоюз

frontex

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Граждане России активнее покидают Евросоюз, нежели выезжают в ЕС, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex)."24429 граждан России въехали в ЕС за последнюю неделю, что является незначительным увеличением по сравнению с неделей ранее", - говорится в сообщении агентства. "В то же время ЕС покинули 25684 гражданина России", - уточнили во Frontex.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

https://ria.ru/20221025/evrosoyuz-1826606314.html

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, frontex, санкции в отношении россии