https://ria.ru/20221026/evropa-1826833203.html

Макрон попытался загнать Шольца в угол, пишет Die Welt

Макрон попытался загнать Шольца в угол, пишет Die Welt - РИА Новости, 26.10.2022

Макрон попытался загнать Шольца в угол, пишет Die Welt

Разногласия президента Франции Эммануэля Макрона с немецким канцлером Олафом Шольцем и критика в адрес последнего могут привести к окончательному разрыву... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:28

2022-10-26T10:28

2022-10-26T11:24

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

париж

франция

германия

санкции в отношении россии

евросоюз

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Разногласия президента Франции Эммануэля Макрона с немецким канцлером Олафом Шольцем и критика в адрес последнего могут привести к окончательному разрыву отношений между Берлином и Парижем, пишет немецкое издание Die Welt."Отношения двух стран находятся на дне: вечные споры о ценах на энергоносители, военных проектах и трубопроводе MidCat из Испании во Францию", — говорится в публикации.По словам автора статьи Мартины Мейстер, отношение французов к Германии после решения Шольца о поддержке собственной экономики в объеме 200 миллиардов евро значительно ухудшилось."Грубый тон французских СМИ в отношении ФРГ говорит о конце идиллии. Германию во Франции называют одиноким гонщиком, страной-эгоистом, которая не заботится о своих партнерах. О Берлине сейчас вспоминают с разочарованием, раздражением и горечью", — отметила обозреватель.По мнению Мейстер, критикой в адрес Шольца Макрон стремился загнать канцлера в угол, давая понять, что с мнением Парижа нужно считаться.На фоне напряженности во франко-германских отношениях канцлер 26 октября встречается в Париже с президентом Франции.При этом, как сообщила Politico, Макрон может унизить Шольца, отказав ему в совместной пресс-конференции.На прошлой неделе The Telegraph сообщала, что курс канцлера на поддержку национальной энергетики вызвал ярость у французского президента. В Париже возмутились из-за того, что Берлин не провел предварительные консультации с ближайшим партнером по ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию. Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем, а пресс-секретарь канцлера признал, что Франция и Германия не могут достичь единой позиции по некоторым вопросам.

https://ria.ru/20221024/makron-1826097086.html

https://ria.ru/20221026/oshibka-1826799166.html

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франция

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, париж, франция, германия, санкции в отношении россии, евросоюз