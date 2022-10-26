https://ria.ru/20221026/evropa-1826833203.html
Макрон попытался загнать Шольца в угол, пишет Die Welt
Макрон попытался загнать Шольца в угол, пишет Die Welt - РИА Новости, 26.10.2022
Макрон попытался загнать Шольца в угол, пишет Die Welt
Разногласия президента Франции Эммануэля Макрона с немецким канцлером Олафом Шольцем и критика в адрес последнего могут привести к окончательному разрыву... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:28
2022-10-26T10:28
2022-10-26T11:24
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
париж
франция
германия
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Разногласия президента Франции Эммануэля Макрона с немецким канцлером Олафом Шольцем и критика в адрес последнего могут привести к окончательному разрыву отношений между Берлином и Парижем, пишет немецкое издание Die Welt."Отношения двух стран находятся на дне: вечные споры о ценах на энергоносители, военных проектах и трубопроводе MidCat из Испании во Францию", — говорится в публикации.По словам автора статьи Мартины Мейстер, отношение французов к Германии после решения Шольца о поддержке собственной экономики в объеме 200 миллиардов евро значительно ухудшилось."Грубый тон французских СМИ в отношении ФРГ говорит о конце идиллии. Германию во Франции называют одиноким гонщиком, страной-эгоистом, которая не заботится о своих партнерах. О Берлине сейчас вспоминают с разочарованием, раздражением и горечью", — отметила обозреватель.По мнению Мейстер, критикой в адрес Шольца Макрон стремился загнать канцлера в угол, давая понять, что с мнением Парижа нужно считаться.На фоне напряженности во франко-германских отношениях канцлер 26 октября встречается в Париже с президентом Франции.При этом, как сообщила Politico, Макрон может унизить Шольца, отказав ему в совместной пресс-конференции.На прошлой неделе The Telegraph сообщала, что курс канцлера на поддержку национальной энергетики вызвал ярость у французского президента. В Париже возмутились из-за того, что Берлин не провел предварительные консультации с ближайшим партнером по ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию. Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем, а пресс-секретарь канцлера признал, что Франция и Германия не могут достичь единой позиции по некоторым вопросам.
https://ria.ru/20221024/makron-1826097086.html
https://ria.ru/20221026/oshibka-1826799166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, париж, франция, германия, санкции в отношении россии, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Париж, Франция, Германия, Санкции в отношении России, Евросоюз
10:28 26.10.2022 (обновлено: 11:24 26.10.2022)
Макрон попытался загнать Шольца в угол, пишет Die Welt
Die Welt: президент Франции Макрон попытался загнать канцлера Германии Шольца в угол
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Разногласия президента Франции Эммануэля Макрона с немецким канцлером Олафом Шольцем и критика в адрес последнего могут привести к окончательному разрыву отношений между Берлином и Парижем, пишет немецкое издание Die Welt
.
"Отношения двух стран находятся на дне: вечные споры о ценах на энергоносители, военных проектах и трубопроводе MidCat из Испании
во Францию", — говорится в публикации.
По словам автора статьи Мартины Мейстер, отношение французов к Германии после решения Шольца о поддержке собственной экономики в объеме 200 миллиардов евро значительно ухудшилось.
"Грубый тон французских СМИ в отношении ФРГ говорит о конце идиллии. Германию во Франции называют одиноким гонщиком, страной-эгоистом, которая не заботится о своих партнерах. О Берлине сейчас вспоминают с разочарованием, раздражением и горечью", — отметила обозреватель.
По мнению Мейстер, критикой в адрес Шольца Макрон стремился загнать канцлера в угол, давая понять, что с мнением Парижа нужно считаться.
На фоне напряженности во франко-германских отношениях канцлер 26 октября встречается в Париже с президентом Франции.
При этом, как сообщила Politico, Макрон может унизить Шольца, отказав ему в совместной пресс-конференции.
На прошлой неделе The Telegraph сообщала, что курс канцлера на поддержку национальной энергетики вызвал ярость у французского президента. В Париже возмутились из-за того, что Берлин не провел предварительные консультации с ближайшим партнером по ЕС
, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию. Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем, а пресс-секретарь канцлера признал, что Франция и Германия не могут достичь единой позиции по некоторым вопросам.