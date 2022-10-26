https://ria.ru/20221026/estoniya-1826826898.html

Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщили СМИ

Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщили СМИ

Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:57

2022-10-26T09:57

2022-10-26T09:58

в мире

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 26 окт - РИА Новости. Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR."Эстония заключила договор на покупку сирен оповещения об угрозе со словацкой компанией Telegrafia. К лету следующего года сирены установят в 22 населенных пунктах страны, а первые сирены появятся уже в конце текущего года. На создание системы оповещения об угрозе при помощи сирен государство выделило 4,5 миллиона евро",-говорится в сообщении.Создаваемая система оповещения населения при помощи сирен может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Сирены будут устанавливаться на стенах высоких сооружений, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и другие объекты. Переговоры с владельцами соответствующих сооружений уже идут, отмечает ERR.Сирены станут частью системы оповещения об угрозах в дополнение к средствам массовой информации, официальным сайтам, социальным сетям, рассылке SMS, а также громкоговорителям и непосредственному оповещению людей по месту жительства.

https://ria.ru/20221025/nefteprodukty-1826740828.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония