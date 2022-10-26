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Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
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Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщили СМИ
Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщили СМИ
Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:57
2022-10-26T09:58
в мире
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 окт - РИА Новости. Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR."Эстония заключила договор на покупку сирен оповещения об угрозе со словацкой компанией Telegrafia. К лету следующего года сирены установят в 22 населенных пунктах страны, а первые сирены появятся уже в конце текущего года. На создание системы оповещения об угрозе при помощи сирен государство выделило 4,5 миллиона евро",-говорится в сообщении.Создаваемая система оповещения населения при помощи сирен может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Сирены будут устанавливаться на стенах высоких сооружений, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и другие объекты. Переговоры с владельцами соответствующих сооружений уже идут, отмечает ERR.Сирены станут частью системы оповещения об угрозах в дополнение к средствам массовой информации, официальным сайтам, социальным сетям, рассылке SMS, а также громкоговорителям и непосредственному оповещению людей по месту жительства.
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в мире, эстония
В мире, Эстония
09:57 26.10.2022 (обновлено: 09:58 26.10.2022)
 
Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщили СМИ

ERR: сирены для оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 окт - РИА Новости. Сирены оповещения об угрозе установят в 22 городах Эстонии, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
"Эстония заключила договор на покупку сирен оповещения об угрозе со словацкой компанией Telegrafia. К лету следующего года сирены установят в 22 населенных пунктах страны, а первые сирены появятся уже в конце текущего года. На создание системы оповещения об угрозе при помощи сирен государство выделило 4,5 миллиона евро",-говорится в сообщении.
Создаваемая система оповещения населения при помощи сирен может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Сирены будут устанавливаться на стенах высоких сооружений, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и другие объекты. Переговоры с владельцами соответствующих сооружений уже идут, отмечает ERR.
Сирены станут частью системы оповещения об угрозах в дополнение к средствам массовой информации, официальным сайтам, социальным сетям, рассылке SMS, а также громкоговорителям и непосредственному оповещению людей по месту жительства.
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 18:32
Эстония намерена досрочно прекратить импорт нефтепродуктов из России
 
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