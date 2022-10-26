https://ria.ru/20221026/es-1826797422.html

Британия и ЕС подпишут договор о перемещении войск по Европе, сообщили СМИ

Британия и ЕС подпишут договор о перемещении войск по Европе, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

Британия и ЕС подпишут договор о перемещении войск по Европе, сообщили СМИ

Великобритания подпишет с Евросоюзом соглашение, которое позволит ей быстрее перемещать свои войска через территорию европейских стран, сообщила министр обороны РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T03:07

2022-10-26T03:07

2022-10-26T03:07

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Великобритания подпишет с Евросоюзом соглашение, которое позволит ей быстрее перемещать свои войска через территорию европейских стран, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен британской газете Times."Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине", - заявила Оллонгрен.Оллонгрен рассказала изданию, что министры Британии и стран ЕС должны утвердить конечные планы по соглашению в следующем месяце. Она заявила об этом во время визита в Великобританию, где британские и нидерландские военные тренируют украинские войска. Нидерландский министр также подчеркнула, что планы Британии "очень сильно связаны с боевыми действиями на Украине".Газета отмечает, что речь идет о программе "военная мобильность", которую покинула Великобритания во время Brexit. Странам-участницам по этой программе требуется меньше разрешений, чтобы перемещать свои войска через границы по всей Европе, особенно в военное время. Также страны-участницы соглашения рассматривают возможность создания коридоров для быстрого перемещения техники. Планируется, что каждое государство создаст инфраструктуру и подготовит маршруты для крупномасштабного перемещения техники через границы, пишет газета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20221025/sotrudnichestvo-1826778692.html

https://ria.ru/20221025/uolles-1826741064.html

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в мире, великобритания, европа, евросоюз, вооруженные силы великобритании