https://ria.ru/20221026/epidemii-1826835345.html

Голикова заявила о неизбежности новых эпидемиологических вызовов

Голикова заявила о неизбежности новых эпидемиологических вызовов - РИА Новости, 26.10.2022

Голикова заявила о неизбежности новых эпидемиологических вызовов

Новые эпидемиологические вызовы неизбежны, но в России создана система опережающего реагирования на биологические угрозы, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:39

2022-10-26T10:39

2022-10-26T10:39

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новые эпидемиологические вызовы неизбежны, но в России создана система опережающего реагирования на биологические угрозы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С опорой на научные данные и внушительный опыт противоэпидемической работы, в нашей стране создана и действует система опережающего реагирования на биологические угрозы", - говорится в приветствии Голиковой к участникам Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Cъезда гигиенистов токсикологов и санитарных врачей.По ее словам, благодаря тому, что безопасность здоровья, защита от инфекций и других внешних факторов риска являются приоритетом государства, уровень готовности России к реагированию в условиях пандемии оказался одним из самых высоких в мире, уточнила Голикова."Новые вызовы неизбежны. Уверена, что делегаты и гости съездов обобщат результаты практической работы и научных исследований за последние годы, определят новые приоритетные задачи обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пути их достижения и в итоге дадут старт новому этапу развития науки на следующие пять лет", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20221024/vatskina-1826407085.html

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия