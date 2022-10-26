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Голикова заявила о неизбежности новых эпидемиологических вызовов - РИА Новости, 26.10.2022
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Голикова заявила о неизбежности новых эпидемиологических вызовов
Голикова заявила о неизбежности новых эпидемиологических вызовов - РИА Новости, 26.10.2022
Голикова заявила о неизбежности новых эпидемиологических вызовов
Новые эпидемиологические вызовы неизбежны, но в России создана система опережающего реагирования на биологические угрозы, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:39
2022-10-26T10:39
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новые эпидемиологические вызовы неизбежны, но в России создана система опережающего реагирования на биологические угрозы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С опорой на научные данные и внушительный опыт противоэпидемической работы, в нашей стране создана и действует система опережающего реагирования на биологические угрозы", - говорится в приветствии Голиковой к участникам Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Cъезда гигиенистов токсикологов и санитарных врачей.По ее словам, благодаря тому, что безопасность здоровья, защита от инфекций и других внешних факторов риска являются приоритетом государства, уровень готовности России к реагированию в условиях пандемии оказался одним из самых высоких в мире, уточнила Голикова."Новые вызовы неизбежны. Уверена, что делегаты и гости съездов обобщат результаты практической работы и научных исследований за последние годы, определят новые приоритетные задачи обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пути их достижения и в итоге дадут старт новому этапу развития науки на следующие пять лет", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20221024/vatskina-1826407085.html
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия
10:39 26.10.2022
 
Голикова заявила о неизбежности новых эпидемиологических вызовов

Вице-премьер Голикова: новые эпидемиологические вызовы неизбежны, нужно развивать науку

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в медиабанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме
Медик в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Медик в защитном противоэпидемическом костюме. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новые эпидемиологические вызовы неизбежны, но в России создана система опережающего реагирования на биологические угрозы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С опорой на научные данные и внушительный опыт противоэпидемической работы, в нашей стране создана и действует система опережающего реагирования на биологические угрозы", - говорится в приветствии Голиковой к участникам Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII Cъезда гигиенистов токсикологов и санитарных врачей.
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По ее словам, благодаря тому, что безопасность здоровья, защита от инфекций и других внешних факторов риска являются приоритетом государства, уровень готовности России к реагированию в условиях пандемии оказался одним из самых высоких в мире, уточнила Голикова.
"Новые вызовы неизбежны. Уверена, что делегаты и гости съездов обобщат результаты практической работы и научных исследований за последние годы, определят новые приоритетные задачи обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пути их достижения и в итоге дадут старт новому этапу развития науки на следующие пять лет", - добавила вице-премьер.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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