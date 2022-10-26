https://ria.ru/20221026/energetika-1827013043.html

Новак поручил доработать программу развития водородной энергетики

Новак поручил доработать программу развития водородной энергетики - РИА Новости, 26.10.2022

Новак поручил доработать программу развития водородной энергетики

Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках заседания межведомственной рабочей группы поручил доработать до конца года комплексную программу развития отрасли... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:11

2022-10-26T18:11

2022-10-26T18:11

экономика

александр новак

россия

сахалин

афк "система"

газпромбанк

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках заседания межведомственной рабочей группы поручил доработать до конца года комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, рассчитанную до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина."Заместитель председателя правительства Александр Новак провел заседание межведомственной рабочей группы по развитию в Российской Федерации водородной энергетики... Вице-премьер поручил доработать до конца 2022 года комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации до 2035 года. Он также попросил актуализировать предложения компаний и научного сообщества по мерам господдержки проектов в области водородной энергетики", - говорится в сообщении.Вице-премьер также добавил, что направление развития водородных технологий по-прежнему является одним из самых приоритетных, несмотря на санкционное давление. "При этом нужно скорректировать целевые показатели программы в пользу увеличения доли отечественных технологий и сокращения экспортных планов", - сообщил Новак, слова которого приводит пресс-служба.Среди приоритетов развития отрасли участники заседания отметили развитие отечественных технологий производства, хранения и транспортировки водорода для внутреннего и международного рынков, создание национальной системы квалификации и сертификации водорода, серийное производство линейки промышленной продукции с использованием водорода, создание испытательных полигонов. Также была поставлена задача развития международного сотрудничества в области водородных проектов.Кроме того, на заседании "Росатом", АФК “Система”, Газпромбанк представили проекты в области производства, хранения и транспортировки водорода. Среди них - поезд на водородных топливных элементах на Сахалине, водородные топливные элементы для магистрального и коммерческого транспорта в Татарстане, производство цистерн-контейнеров для перевозки водорода в Московской области, развитие водородной заправочной инфраструктуры в Красноярском крае.

https://ria.ru/20221013/benzin-1823868381.html

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россия

сахалин

московская область (подмосковье)

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экономика, александр новак, россия, сахалин, афк "система", газпромбанк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", московская область (подмосковье), технологии