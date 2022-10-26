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Новак поручил доработать программу развития водородной энергетики - РИА Новости, 26.10.2022
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Новак поручил доработать программу развития водородной энергетики
Новак поручил доработать программу развития водородной энергетики - РИА Новости, 26.10.2022
Новак поручил доработать программу развития водородной энергетики
Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках заседания межведомственной рабочей группы поручил доработать до конца года комплексную программу развития отрасли... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:11
2022-10-26T18:11
экономика
александр новак
россия
сахалин
афк "система"
газпромбанк
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках заседания межведомственной рабочей группы поручил доработать до конца года комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, рассчитанную до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина."Заместитель председателя правительства Александр Новак провел заседание межведомственной рабочей группы по развитию в Российской Федерации водородной энергетики... Вице-премьер поручил доработать до конца 2022 года комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации до 2035 года. Он также попросил актуализировать предложения компаний и научного сообщества по мерам господдержки проектов в области водородной энергетики", - говорится в сообщении.Вице-премьер также добавил, что направление развития водородных технологий по-прежнему является одним из самых приоритетных, несмотря на санкционное давление. "При этом нужно скорректировать целевые показатели программы в пользу увеличения доли отечественных технологий и сокращения экспортных планов", - сообщил Новак, слова которого приводит пресс-служба.Среди приоритетов развития отрасли участники заседания отметили развитие отечественных технологий производства, хранения и транспортировки водорода для внутреннего и международного рынков, создание национальной системы квалификации и сертификации водорода, серийное производство линейки промышленной продукции с использованием водорода, создание испытательных полигонов. Также была поставлена задача развития международного сотрудничества в области водородных проектов.Кроме того, на заседании "Росатом", АФК “Система”, Газпромбанк представили проекты в области производства, хранения и транспортировки водорода. Среди них - поезд на водородных топливных элементах на Сахалине, водородные топливные элементы для магистрального и коммерческого транспорта в Татарстане, производство цистерн-контейнеров для перевозки водорода в Московской области, развитие водородной заправочной инфраструктуры в Красноярском крае.
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экономика, александр новак, россия, сахалин, афк "система", газпромбанк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", московская область (подмосковье), технологии
Экономика, Александр Новак, Россия, Сахалин, АФК "Система", Газпромбанк, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Московская область (Подмосковье), Технологии
18:11 26.10.2022
 
Новак поручил доработать программу развития водородной энергетики

Новак поручил доработать комплексную программу развития водородной энергетики до 2035 года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках заседания межведомственной рабочей группы поручил доработать до конца года комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, рассчитанную до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел заседание межведомственной рабочей группы по развитию в Российской Федерации водородной энергетики... Вице-премьер поручил доработать до конца 2022 года комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации до 2035 года. Он также попросил актуализировать предложения компаний и научного сообщества по мерам господдержки проектов в области водородной энергетики", - говорится в сообщении.
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Вице-премьер также добавил, что направление развития водородных технологий по-прежнему является одним из самых приоритетных, несмотря на санкционное давление. "При этом нужно скорректировать целевые показатели программы в пользу увеличения доли отечественных технологий и сокращения экспортных планов", - сообщил Новак, слова которого приводит пресс-служба.
Среди приоритетов развития отрасли участники заседания отметили развитие отечественных технологий производства, хранения и транспортировки водорода для внутреннего и международного рынков, создание национальной системы квалификации и сертификации водорода, серийное производство линейки промышленной продукции с использованием водорода, создание испытательных полигонов. Также была поставлена задача развития международного сотрудничества в области водородных проектов.
Кроме того, на заседании "Росатом", АФК “Система”, Газпромбанк представили проекты в области производства, хранения и транспортировки водорода. Среди них - поезд на водородных топливных элементах на Сахалине, водородные топливные элементы для магистрального и коммерческого транспорта в Татарстане, производство цистерн-контейнеров для перевозки водорода в Московской области, развитие водородной заправочной инфраструктуры в Красноярском крае.
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ЭкономикаАлександр НовакРоссияСахалинАФК "Система"ГазпромбанкГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Московская область (Подмосковье)Технологии
 
 
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