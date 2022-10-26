https://ria.ru/20221026/efimov-1826921258.html
Ефимов: усиление мер безопасности не повлияет на поддержку бизнеса городом
Ефимов: усиление мер безопасности не повлияет на поддержку бизнеса городом - РИА Новости, 26.10.2022
Ефимов: усиление мер безопасности не повлияет на поддержку бизнеса городом
Все меры поддержки бизнеса, реализуемые правительством Москвы, продолжат действовать в условиях режима повышенной безопасности, сообщил заммэра Москвы Владимир... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:19
2022-10-26T14:19
2022-10-26T14:19
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все меры поддержки бизнеса, реализуемые правительством Москвы, продолжат действовать в условиях режима повышенной безопасности, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о принятии мер по повышению уровня безопасности в столице."Все проекты, которые мы запускали в начале года, полноценно работают. Многие стали долгосрочными - в частности, льготное кредитование инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере промышленности. Субсидирование ставки в рамках данного проекта позволяет инвесторам в долгосрочной перспективе быть защищенными от возможных колебаний курсов и ставки", - сказал вице-мэр в эфире телеканала НТВ.Ефимов добавил, что все работы, которые на сегодняшний момент ведутся как московскими, так и федеральными органами власти, идут в рабочем порядке и направлены на повышение стабильности и безопасности систем жизнеобеспечения в городе.Сегодня компаниям города доступно свыше 20 мер поддержки, призванных помочь бизнесу в условиях санкций. Среди них льготные займы по ставке ниже рыночной, как на оборотные, так и на инвестиционные цели, а также различные субсидии: на возмещение части затрат по лизингу, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования, на присоединение к инженерным сетям. Еще одной инициативой города по стимулированию промышленности стало предоставление предприятиям земельных участков в аренду по ставке один рубль в год.Благодаря мерам поддержки промышленность столицы с начала года показывает уверенный рост. Так, по данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики, за восемь месяцев промышленное производство в Москве выросло на 6,5% к прошлогоднему уровню.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все меры поддержки бизнеса, реализуемые правительством Москвы, продолжат действовать в условиях режима повышенной безопасности, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о принятии мер по повышению уровня безопасности в столице.
"Все проекты, которые мы запускали в начале года, полноценно работают. Многие стали долгосрочными - в частности, льготное кредитование инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере промышленности. Субсидирование ставки в рамках данного проекта позволяет инвесторам в долгосрочной перспективе быть защищенными от возможных колебаний курсов и ставки", - сказал вице-мэр в эфире телеканала НТВ.
Ефимов добавил, что все работы, которые на сегодняшний момент ведутся как московскими, так и федеральными органами власти, идут в рабочем порядке и направлены на повышение стабильности и безопасности систем жизнеобеспечения в городе.
Сегодня компаниям города доступно свыше 20 мер поддержки, призванных помочь бизнесу в условиях санкций. Среди них льготные займы по ставке ниже рыночной, как на оборотные, так и на инвестиционные цели, а также различные субсидии: на возмещение части затрат по лизингу, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования, на присоединение к инженерным сетям. Еще одной инициативой города по стимулированию промышленности стало предоставление предприятиям земельных участков в аренду по ставке один рубль в год.
Благодаря мерам поддержки промышленность столицы с начала года показывает уверенный рост. Так, по данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики, за восемь месяцев промышленное производство в Москве выросло на 6,5% к прошлогоднему уровню.