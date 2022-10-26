https://ria.ru/20221026/dorogi-1826942167.html

Более 200 километров сельских дорог отремонтировали в Липецкой области

Более 200 километров сельских дорог отремонтировали в Липецкой области - РИА Новости, 26.10.2022

Более 200 километров сельских дорог отремонтировали в Липецкой области

В этом году в муниципалитетах Липецкой области отремонтировано более 200 километров дорог уличной сети, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:11

2022-10-26T15:11

2022-10-26T15:11

липецкая область

игорь артамонов

жкх

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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. В этом году в муниципалитетах Липецкой области отремонтировано более 200 километров дорог уличной сети, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, по этому показателю Липецкая область занимает седьмое место из 17 областей Центрального федерального округа. Кроме этого, область входит в семерку российских регионов, которые установили высокую планку отчислений в бюджеты муниципалитетов от акцизов на ГСМ. Если в подавляющем большинстве областей этот показатель оставляет 10%, то в Липецкой области муниципалитеты оперируют суммой вдвое большей – 20%. Результат такой политики – новый асфальт и щебень на десятках сельских улиц."Нам важно развивать все муниципалитеты, не только основные города. Это напрямую сказывается на качестве жизни населения. Несомненно, этот вектор будет сохраняться", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20221021/lipetsk-1825682263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жкх