https://ria.ru/20221026/domodedovo-1826837453.html

В аэропорту Домодедово открывается новый сегмент пассажирского терминала

В аэропорту Домодедово открывается новый сегмент пассажирского терминала - РИА Новости, 26.10.2022

В аэропорту Домодедово открывается новый сегмент пассажирского терминала

Московский аэропорт Домодедово получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала — Т2, говорится в релизе воздушной... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:29

2022-10-26T13:29

2022-10-26T13:29

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала — Т2, говорится в релизе воздушной гавани."Уже в ноябре запланировано обслуживание первых рейсов в тестовом режиме из нового сегмента пассажирского терминала", — говорится в сообщении.Как уточняется, площадь Т2 превышает 238 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — 20 миллионов пассажиров в год. Общая площадь единого пассажирского терминала "Домодедово" увеличится тем самым до 500 тысяч квадратных метров."Реализация проекта Т2 сделает Домодедово одним из крупнейших единых терминалов в Европе, выполненных в концепции under one roof (единый терминал под одной крышей). Такой подход предполагает создание единого терминала для наиболее эффективного использования трансферного потенциала аэропорта", — также говорится в релизе.

https://ria.ru/20221021/puteshestviya-1825723298.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, аэропорты