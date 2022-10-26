https://ria.ru/20221026/domodedovo-1826837453.html
В аэропорту Домодедово открывается новый сегмент пассажирского терминала
В аэропорту Домодедово открывается новый сегмент пассажирского терминала - РИА Новости, 26.10.2022
В аэропорту Домодедово открывается новый сегмент пассажирского терминала
Московский аэропорт Домодедово получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала — Т2, говорится в релизе воздушной... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:29
2022-10-26T13:29
2022-10-26T13:29
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туризм
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала — Т2, говорится в релизе воздушной гавани."Уже в ноябре запланировано обслуживание первых рейсов в тестовом режиме из нового сегмента пассажирского терминала", — говорится в сообщении.Как уточняется, площадь Т2 превышает 238 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — 20 миллионов пассажиров в год. Общая площадь единого пассажирского терминала "Домодедово" увеличится тем самым до 500 тысяч квадратных метров."Реализация проекта Т2 сделает Домодедово одним из крупнейших единых терминалов в Европе, выполненных в концепции under one roof (единый терминал под одной крышей). Такой подход предполагает создание единого терминала для наиболее эффективного использования трансферного потенциала аэропорта", — также говорится в релизе.
https://ria.ru/20221021/puteshestviya-1825723298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, аэропорты
Туризм, Туризм, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм, туристы, Аэропорты
В аэропорту Домодедово открывается новый сегмент пассажирского терминала
"Домодедово" в ноябре планирует первые рейсы из нового сегмента пассажирского терминала