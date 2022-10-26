https://ria.ru/20221026/dnr-1827058171.html

У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом

У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом - РИА Новости, 27.10.2022

У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом

Более 10 цистерн с топливом горят на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-26T22:35

2022-10-26T22:35

2022-10-27T00:52

в мире

жкх

шахтерский район

донецкая народная республика

иловайск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Более 10 цистерн с топливом горят на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд, сообщили в МЧС ДНР."Сегодня в 21.29 на линию "101" поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе... В результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции. На данный момент для ликвидации пожара привлечено 10 пожарных автоцистерн, также к месту направлен пожарный поезд 54 пожарно-спасательной части города Иловайск. Дополнительно следует специальная техника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов.Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

иловайск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, шахтерский район, донецкая народная республика, иловайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)