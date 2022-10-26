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У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом - РИА Новости, 27.10.2022
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У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом
У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом - РИА Новости, 27.10.2022
У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом
Более 10 цистерн с топливом горят на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-26T22:35
2022-10-27T00:52
в мире
жкх
шахтерский район
донецкая народная республика
иловайск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Более 10 цистерн с топливом горят на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд, сообщили в МЧС ДНР."Сегодня в 21.29 на линию "101" поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе... В результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции. На данный момент для ликвидации пожара привлечено 10 пожарных автоцистерн, также к месту направлен пожарный поезд 54 пожарно-спасательной части города Иловайск. Дополнительно следует специальная техника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов.Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шахтерский район
донецкая народная республика
иловайск
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в мире, жкх, шахтерский район, донецкая народная республика, иловайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, ЖКХ, Шахтерский район, Донецкая Народная Республика, Иловайск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:35 26.10.2022 (обновлено: 00:52 27.10.2022)
 
У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом

МЧС ДНР: у ж/д станции в Шахтерском районе горят более десяти цистерн с топливом

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМашины противопожарной службы МЧС ДНР
Машины противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Машины противопожарной службы МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Более 10 цистерн с топливом горят на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд, сообщили в МЧС ДНР.
"Сегодня в 21.29 на линию "101" поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе... В результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции. На данный момент для ликвидации пожара привлечено 10 пожарных автоцистерн, также к месту направлен пожарный поезд 54 пожарно-спасательной части города Иловайск. Дополнительно следует специальная техника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов.
Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.
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