Украинские войска за сутки 89 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 89 раз обстреляли ДНР, выпустив 367 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУничтоженные автомобили у здания городской администрации в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
Уничтоженные автомобили у здания городской администрации в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 89 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 367 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 89 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – AGM-88 HARM, РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Ураган" и "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллметров, минометы 120 миллиметров. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. Выпустив 367 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Докучаевск.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 22 обстрела со стороны украинских войск.