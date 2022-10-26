https://ria.ru/20221026/dnr-1826825735.html

Украинские войска за сутки 89 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 89 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.10.2022

Украинские войска за сутки 89 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 89 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 367 боеприпасов, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:48

2022-10-26T09:48

2022-10-26T09:48

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 89 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 367 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 89 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – AGM-88 HARM, РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Ураган" и "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллметров, минометы 120 миллиметров. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. Выпустив 367 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 22 обстрела со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826646716.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк