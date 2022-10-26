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Один человек погиб, 14 ранены за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Один человек погиб, 14 ранены за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ
Один человек погиб, 14 ранены за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
Один человек погиб, 14 ранены за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ
Один человек погиб, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов ДНР украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:35
2022-10-26T08:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов ДНР украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 25 октября до 08:00 26 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 14 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина
08:35 26.10.2022
 
Один человек погиб, 14 ранены за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ

Штаб ДНР: за сутки в результате обстрелов ВСУ один человек погиб и 14 получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВитрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Витрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Витрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов ДНР украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 25 октября до 08:00 26 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 14 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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