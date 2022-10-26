https://ria.ru/20221026/dnr-1826814269.html

Один человек погиб, 14 ранены за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ

Один человек погиб, 14 ранены за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022

Один человек погиб, 14 ранены за сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ

Один человек погиб, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов ДНР украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:35

2022-10-26T08:35

2022-10-26T08:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов ДНР украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 25 октября до 08:00 26 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 14 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

донецкая народная республика

украина

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2022

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донецкая народная республика, украина