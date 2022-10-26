https://ria.ru/20221026/dizel-1826975755.html

Эксперты ожидают зимой напряжения с зимним дизелем в России

Эксперты ожидают зимой напряжения с зимним дизелем в России - РИА Новости, 26.10.2022

Эксперты ожидают зимой напряжения с зимним дизелем в России

Текущая обстановка на российском топливном рынке, когда существует разрыв между спросом и предложением на зимнее дизельное топливо, указывает, что зимой... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:36

2022-10-26T16:36

2022-10-26T16:36

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

танеко

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Текущая обстановка на российском топливном рынке, когда существует разрыв между спросом и предложением на зимнее дизельное топливо, указывает, что зимой ситуация с ценами и снабжением будет напряженной, полагают эксперты исследовательской группы "Петромаркет".Цена зимнего дизельного топлива на бирже в России достигла своего рекордного значения в 68 897 рублей за тонну 3 октября. С тех пор она немного снизилась, но все равно в начале сезона находится на повышенном уровне. Минэнерго РФ в октябре утверждало, что спрос на топливо в стране этой зимой будет таким же, как и годом ранее, а значит полностью удовлетворён, поскольку НПЗ подготовились к сезону и готовы увеличивать производство зимнего дизельного топлива.Вместе с тем эксперты "Петромаркета" считают, что ввод в эксплуатацию установок депарафинизации дизельного топлива на "Танеко" и Омском НПЗ суммарной мощностью 3,8 миллиона тонн в год "не позволит ликвидировать разрыв между предложением и спросом на зимнее дизельное топливо". На фоне увеличившегося в этом году спроса на дизель его дефицит предстоящей зимой возрастет на 13% по сравнению с прошлой – с 8,6 до 9,8 миллиона тонн, считают они.Зимний сезон еще не начался, но спред между зимними и летними сортами дизтоплива уже более 10 тысяч рублей за тонну. По мнению экспертов, такой существенный диспаритет обусловлен тем, что в этом году помимо дефицита заводского зимнего дизтоплива ожидается и дефицит его традиционного заменителя - суррогатного продукта, получаемого путем смешения керосина и летних сортов дизеля."Такая картина дает основания ожидать этой зимой напряжения в снабжении внутреннего рынка РФ ДТз (зимним дизельным топливом - ред.) и – в связи с этим – дальнейшего роста цен на продукт", - заключили эксперты.Аналитики не удивлены тому, что в этих условиях операторы мелкооптового рынка активно стремятся создать запасы продукта до наступления холодов. "Это подтверждают данные торгов на ключевой площадке оптового рынка страны – Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) – на прошедшей неделе доля зимних сортов в общем объеме продаж дизельного топлива вплотную приблизилась к 55%", - пояснили они.

https://ria.ru/20221025/neft-1826743553.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), танеко