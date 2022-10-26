https://ria.ru/20221026/diviziya-1826892988.html

В Кремле прокомментировали размещение американской дивизии в Румынии

В Кремле прокомментировали размещение американской дивизии в Румынии - РИА Новости, 26.10.2022

В Кремле прокомментировали размещение американской дивизии в Румынии

Россия должна выстраивать свою безопасность тем полнее, чем ближе американские войска будут к ее границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:12

2022-10-26T13:12

2022-10-26T13:24

специальная военная операция на украине

румыния

россия

сша

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия должна выстраивать свою безопасность тем полнее, чем ближе американские войска будут к ее границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии."Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас", - сказал Песков журналистам.По его словам, исходя из этого Россия будет выстраивать политику обеспечения собственной безопасности. В любом случае, добавил он, подобные перемещения войск США вблизи границ России "не приводят к укреплению предсказуемости и стабильности".

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

румыния

россия

сша

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румыния, россия, сша