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В Кремле прокомментировали размещение американской дивизии в Румынии - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/diviziya-1826892988.html
В Кремле прокомментировали размещение американской дивизии в Румынии
В Кремле прокомментировали размещение американской дивизии в Румынии - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле прокомментировали размещение американской дивизии в Румынии
Россия должна выстраивать свою безопасность тем полнее, чем ближе американские войска будут к ее границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:12
2022-10-26T13:24
специальная военная операция на украине
румыния
россия
сша
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия должна выстраивать свою безопасность тем полнее, чем ближе американские войска будут к ее границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии."Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас", - сказал Песков журналистам.По его словам, исходя из этого Россия будет выстраивать политику обеспечения собственной безопасности. В любом случае, добавил он, подобные перемещения войск США вблизи границ России "не приводят к укреплению предсказуемости и стабильности".
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румыния, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Румыния, Россия, США
13:12 26.10.2022 (обновлено: 13:24 26.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали размещение американской дивизии в Румынии

Песков: размещение десантной дивизии США в Румынии не приведет к укреплению стабильности

© AP Photo / Boris GrdanoskiАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Boris Grdanoski
Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия должна выстраивать свою безопасность тем полнее, чем ближе американские войска будут к ее границам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии.
"Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас", - сказал Песков журналистам.
По его словам, исходя из этого Россия будет выстраивать политику обеспечения собственной безопасности. В любом случае, добавил он, подобные перемещения войск США вблизи границ России "не приводят к укреплению предсказуемости и стабильности".
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