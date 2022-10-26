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США сейчас не ведут диалог с Россией о выработке замены договора СНВ-3

США сейчас не ведут диалог с Россией о выработке замены договора СНВ-3 - РИА Новости, 26.10.2022

США сейчас не ведут диалог с Россией о выработке замены договора СНВ-3

США на данном этапе не ведут переговоры с РФ о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:40

2022-10-26T22:40

2022-10-26T22:40

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США на данном этапе не ведут переговоры с РФ о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), но допускают возможность их возобновления, если Москва продемонстрирует "добросовестный" подход, заявила в среду заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.Диалог между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями был прерван в начале текущего года с началом специальной военной операции РФ на Украине."Я знаю, что мы сейчас не ведём каких-либо переговоров, но возможность всегда существует. Это зависит от того, будет ли Россия вести себя добросовестно. На мой взгляд, президент (Джо Байден) обозначил это предельно четко - вопрос зависит от того, будет ли Россия поступать в духе доброй воли", - сказала РИА Новости Дженкинс на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".Отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Вашингтоне какого-либо формального приглашения от РФ, чтобы продолжить данные переговоры, она сказала, что это "также зависит от России".

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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джо байден, россия, вашингтон (штат), сша, магатэ, в мире