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США сейчас не ведут диалог с Россией о выработке замены договора СНВ-3 - РИА Новости, 26.10.2022
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США сейчас не ведут диалог с Россией о выработке замены договора СНВ-3
США сейчас не ведут диалог с Россией о выработке замены договора СНВ-3 - РИА Новости, 26.10.2022
США сейчас не ведут диалог с Россией о выработке замены договора СНВ-3
США на данном этапе не ведут переговоры с РФ о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:40
2022-10-26T22:40
джо байден
россия
вашингтон (штат)
сша
магатэ
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США на данном этапе не ведут переговоры с РФ о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), но допускают возможность их возобновления, если Москва продемонстрирует "добросовестный" подход, заявила в среду заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.Диалог между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями был прерван в начале текущего года с началом специальной военной операции РФ на Украине."Я знаю, что мы сейчас не ведём каких-либо переговоров, но возможность всегда существует. Это зависит от того, будет ли Россия вести себя добросовестно. На мой взгляд, президент (Джо Байден) обозначил это предельно четко - вопрос зависит от того, будет ли Россия поступать в духе доброй воли", - сказала РИА Новости Дженкинс на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".Отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Вашингтоне какого-либо формального приглашения от РФ, чтобы продолжить данные переговоры, она сказала, что это "также зависит от России".
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джо байден, россия, вашингтон (штат), сша, магатэ, в мире
Джо Байден, Россия, Вашингтон (штат), США, МАГАТЭ, В мире
22:40 26.10.2022
 
США сейчас не ведут диалог с Россией о выработке замены договора СНВ-3

США сейчас не ведут диалог с Россией о выработке соглашения на замену договора СНВ-3

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США на данном этапе не ведут переговоры с РФ о выработке соглашения на замену Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), но допускают возможность их возобновления, если Москва продемонстрирует "добросовестный" подход, заявила в среду заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
Диалог между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями был прерван в начале текущего года с началом специальной военной операции РФ на Украине.
"Я знаю, что мы сейчас не ведём каких-либо переговоров, но возможность всегда существует. Это зависит от того, будет ли Россия вести себя добросовестно. На мой взгляд, президент (Джо Байден) обозначил это предельно четко - вопрос зависит от того, будет ли Россия поступать в духе доброй воли", - сказала РИА Новости Дженкинс на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".
Отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Вашингтоне какого-либо формального приглашения от РФ, чтобы продолжить данные переговоры, она сказала, что это "также зависит от России".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Джо БайденРоссияВашингтон (штат)СШАМАГАТЭВ мире
 
 
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