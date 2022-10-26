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Эксперт раскрыл, можно ли побыстрее скопить большую сумму в новых реалиях
Эксперт раскрыл, можно ли побыстрее скопить большую сумму в новых реалиях - РИА Новости, 26.10.2022
Эксперт раскрыл, можно ли побыстрее скопить большую сумму в новых реалиях
Получение высокой прибыли предполагает изучение инструментов для приумножения капитала, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор департамента частного... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T03:35
2022-10-26T03:35
2022-10-26T03:35
экономика
общество
россия
новикомбанк
александр сычков
деньги
вклады
инфляция
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Получение высокой прибыли предполагает изучение инструментов для приумножения капитала, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.Эксперт подчеркнул, что "быстрого и надежного" обогащения не бывает. По словам эксперта, есть более надежные способы накопления. Так, вклады позволят сохранить накопления и получить доход, перекрывающий инфляцию.Сычков порекомендовал ежемесячно отчислять около пяти-десяти процентов от своего дохода на случай непредвиденных обстоятельств. Главный плюс этого инструмента — ликвидность, отметил он.Другие инструменты, добавил эксперт, требуют обладания определенными навыками и знаниями и времени, при этом не гарантируют результат.
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экономика, общество, россия, новикомбанк, александр сычков, деньги, вклады, инфляция, доходы
Экономика, Общество, Россия, Новикомбанк, Александр Сычков, Деньги, Вклады, Инфляция, Доходы
Эксперт раскрыл, можно ли побыстрее скопить большую сумму в новых реалиях
Эксперт Сычков: надо ежемесячно отчислять 5-10 процентов дохода на непредвиденные ситуации