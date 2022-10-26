https://ria.ru/20221026/dcstudios-1826857565.html

Питер Сафран и Джеймс Ганн возглавят DC Studios

Питер Сафран и Джеймс Ганн возглавят DC Studios - РИА Новости, 26.10.2022

Питер Сафран и Джеймс Ганн возглавят DC Studios

Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавят DC Studios, сообщаетThe Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:18

2022-10-26T14:18

2022-10-26T14:18

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавят DC Studios, сообщаетThe Hollywood Reporter. К своим обязанностям они приступят с 1 ноября. Их контракты рассчитаны на четыре года.Ганн сфокусируется на креативной составляющей, а Сафран — на бизнесе и производственных вопросах. Ожидается, что они продолжать снимать и продюсировать фильмы, соответственно. При этом, пишет THR со ссылкой на свои источники, контракт Ганна эксклюзивный, а значит, до истечения его срока действия снимать ленты для других студий режиссер не будет. Таким образом, рождественский спецвыпуск "Стражей Галактики" и третий фильм из этой серии на данный момент — последние его проекты для Marvel. По словам инсайдера, сиквел "Джокера" Тодда Филлипса не попадает в зону ответственности Ганна и Сафрана, уточняет THR.

https://ria.ru/20221025/superman-1826587626.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, dc comics