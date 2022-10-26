https://ria.ru/20221026/dcstudios-1826857565.html
Питер Сафран и Джеймс Ганн возглавят DC Studios
Питер Сафран и Джеймс Ганн возглавят DC Studios - РИА Новости, 26.10.2022
Питер Сафран и Джеймс Ганн возглавят DC Studios
Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавят DC Studios, сообщаетThe Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:18
2022-10-26T14:18
2022-10-26T14:18
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавят DC Studios, сообщаетThe Hollywood Reporter. К своим обязанностям они приступят с 1 ноября. Их контракты рассчитаны на четыре года.Ганн сфокусируется на креативной составляющей, а Сафран — на бизнесе и производственных вопросах. Ожидается, что они продолжать снимать и продюсировать фильмы, соответственно. При этом, пишет THR со ссылкой на свои источники, контракт Ганна эксклюзивный, а значит, до истечения его срока действия снимать ленты для других студий режиссер не будет. Таким образом, рождественский спецвыпуск "Стражей Галактики" и третий фильм из этой серии на данный момент — последние его проекты для Marvel. По словам инсайдера, сиквел "Джокера" Тодда Филлипса не попадает в зону ответственности Ганна и Сафрана, уточняет THR.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, dc comics
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, DC Comics
Питер Сафран и Джеймс Ганн возглавят DC Studios
Питер Сафран и Джеймс Ганн возглавят DC Studios, сообщает The Hollywood Reporter
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавят DC Studios, сообщает
The Hollywood Reporter.
"Это беспрецедентный шаг, в результате которого постановщик займет высшую руководящую должность", — утверждает СМИ.
К своим обязанностям они приступят с 1 ноября. Их контракты рассчитаны на четыре года.
Ганн сфокусируется на креативной составляющей, а Сафран — на бизнесе и производственных вопросах. Ожидается, что они продолжать снимать и продюсировать фильмы, соответственно.
При этом, пишет THR со ссылкой на свои источники, контракт Ганна эксклюзивный, а значит, до истечения его срока действия снимать ленты для других студий режиссер не будет. Таким образом, рождественский спецвыпуск "Стражей Галактики" и третий фильм из этой серии на данный момент — последние его проекты для Marvel.
По словам инсайдера, сиквел "Джокера" Тодда Филлипса не попадает в зону ответственности Ганна и Сафрана, уточняет THR.