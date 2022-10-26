https://ria.ru/20221026/chita-1826801839.html

В Чите сообщили о боевых патронах, найденных в мусоре

В Чите сообщили о боевых патронах, найденных в мусоре - РИА Новости, 26.10.2022

В Чите сообщили о боевых патронах, найденных в мусоре

Боевые патроны и учебная мина были обнаружены работниками мусоросортировочного завода в Чите среди отходов, сообщается в Telegram-канале регионального оператора РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T05:27

2022-10-26T05:27

2022-10-26T05:35

происшествия

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россия

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ЧИТА, 26 окт - РИА Новости. Боевые патроны и учебная мина были обнаружены работниками мусоросортировочного завода в Чите среди отходов, сообщается в Telegram-канале регионального оператора "Олерон+"."На прошлой неделе была обнаружена учебная мина среди мусора на предприятии по сортировке отходов в Чите... (Также - ред.) ... на прошлой неделе было найдено 200 боевых патронов, патроны для ракетницы и учебная граната", - говорится в сообщении.Уточняется, что данные предметы обнаружил подсобный рабочий и доложил об этом мастеру. По инструкции все работы на производстве были остановлены, обесточено оборудование и эвакуированы сотрудники. На место выезжали оперативные службы, территория была оцеплена.Региональный оператор убедительно просит граждан не выбрасывать такие предметы в мусор и сообщать о них в полицию.

https://ria.ru/20221012/boepripasy-1823325498.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221019/mina-1825039955.html

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