https://ria.ru/20221026/chita-1826801839.html
В Чите сообщили о боевых патронах, найденных в мусоре
В Чите сообщили о боевых патронах, найденных в мусоре - РИА Новости, 26.10.2022
В Чите сообщили о боевых патронах, найденных в мусоре
Боевые патроны и учебная мина были обнаружены работниками мусоросортировочного завода в Чите среди отходов, сообщается в Telegram-канале регионального оператора РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T05:27
2022-10-26T05:27
2022-10-26T05:35
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ЧИТА, 26 окт - РИА Новости. Боевые патроны и учебная мина были обнаружены работниками мусоросортировочного завода в Чите среди отходов, сообщается в Telegram-канале регионального оператора "Олерон+"."На прошлой неделе была обнаружена учебная мина среди мусора на предприятии по сортировке отходов в Чите... (Также - ред.) ... на прошлой неделе было найдено 200 боевых патронов, патроны для ракетницы и учебная граната", - говорится в сообщении.Уточняется, что данные предметы обнаружил подсобный рабочий и доложил об этом мастеру. По инструкции все работы на производстве были остановлены, обесточено оборудование и эвакуированы сотрудники. На место выезжали оперативные службы, территория была оцеплена.Региональный оператор убедительно просит граждан не выбрасывать такие предметы в мусор и сообщать о них в полицию.
https://ria.ru/20221012/boepripasy-1823325498.html
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происшествия, чита, россия
Происшествия, Чита, Россия
05:27 26.10.2022 (обновлено: 05:35 26.10.2022)
В Чите сообщили о боевых патронах, найденных в мусоре
"Олерон+": в Чите на мусоросортировочном заводе нашли боевые патроны и учебную мину