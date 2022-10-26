Рейтинг@Mail.ru
Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826813621.html
Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства
Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства - РИА Новости, 26.10.2022
Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства
Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства, в конце ноября депутаты примут его в окончательном чтении, сообщил председатель Госсобрания (Ил РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:30
2022-10-26T08:30
республика саха (якутия)
россия
экономика
республика саха (якутия)
алексей еремеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg
ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства, в конце ноября депутаты примут его в окончательном чтении, сообщил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) региона Алексей Еремеев по итогам пленарного заседания.Ранее депутаты парламента Ил Тумэна единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении.Общий объем доходов госбюджета республики на 2023 год составит свыше 257 миллиардов рублей, из которых 109 миллиардов – безвозмездные поступления. Расходы бюджета составят порядка 260 миллиардов рублей. Дотации Якутии в 2023 году из федерального бюджета не будут сокращены. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны депутатами.Как отметил спикер парламента, государственный бюджет Якутии принимается в непростых условиях в геополитике и экономике России, но при этом имеет "обнадеживающие цифры" по дотации из федерального бюджета, а также поступлениям налоговых и неналоговых доходов."Глава республики четко обозначил все социальные выплаты, которые рассматриваются законодательством республики… Приоритеты, которые мы традиционно расставляем, это поддержка сельского хозяйства, увеличение заработной платы прочим категориям бюджетной сферы и так далее, парламент ставит, и мы находим поддержку правительства республики. Народные депутаты уже сформировали комиссии по всем направлениям. И я думаю, что к концу ноября мы получим достаточно хороший сбалансированный бюджет", - рассказал Еремеев журналистам.
https://ria.ru/20221024/nalog-1826219657.html
https://ria.ru/20221025/byudzhet-1826442805.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_a462bc4ad58ced6e478b93eb26b3c53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, республика саха (якутия), алексей еремеев
Республика Саха (Якутия), Россия, Экономика, Республика Саха (Якутия), Алексей Еремеев
08:30 26.10.2022
 
Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства

Глава Госсобрания Якутии: бюджет региона на 2023 год сохранит все социальные обязательства

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства, в конце ноября депутаты примут его в окончательном чтении, сообщил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) региона Алексей Еремеев по итогам пленарного заседания.
Ранее депутаты парламента Ил Тумэна единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении.
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 11:58
В Якутии участников спецоперации освободят от транспортного налога
Общий объем доходов госбюджета республики на 2023 год составит свыше 257 миллиардов рублей, из которых 109 миллиардов – безвозмездные поступления. Расходы бюджета составят порядка 260 миллиардов рублей. Дотации Якутии в 2023 году из федерального бюджета не будут сокращены. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны депутатами.
Как отметил спикер парламента, государственный бюджет Якутии принимается в непростых условиях в геополитике и экономике России, но при этом имеет "обнадеживающие цифры" по дотации из федерального бюджета, а также поступлениям налоговых и неналоговых доходов.
"Глава республики четко обозначил все социальные выплаты, которые рассматриваются законодательством республики… Приоритеты, которые мы традиционно расставляем, это поддержка сельского хозяйства, увеличение заработной платы прочим категориям бюджетной сферы и так далее, парламент ставит, и мы находим поддержку правительства республики. Народные депутаты уже сформировали комиссии по всем направлениям. И я думаю, что к концу ноября мы получим достаточно хороший сбалансированный бюджет", - рассказал Еремеев журналистам.
Город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 10:11Специальная военная операция на Украине
Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию
 
Республика Саха (Якутия)РоссияЭкономикаРеспублика Саха (Якутия)Алексей Еремеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала