https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826813621.html

Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства

Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства - РИА Новости, 26.10.2022

Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства

Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства, в конце ноября депутаты примут его в окончательном чтении, сообщил председатель Госсобрания (Ил РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:30

2022-10-26T08:30

2022-10-26T08:30

республика саха (якутия)

россия

экономика

республика саха (якутия)

алексей еремеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg

ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Бюджет Якутии на 2023 год сохранит все социальные обязательства, в конце ноября депутаты примут его в окончательном чтении, сообщил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) региона Алексей Еремеев по итогам пленарного заседания.Ранее депутаты парламента Ил Тумэна единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении.Общий объем доходов госбюджета республики на 2023 год составит свыше 257 миллиардов рублей, из которых 109 миллиардов – безвозмездные поступления. Расходы бюджета составят порядка 260 миллиардов рублей. Дотации Якутии в 2023 году из федерального бюджета не будут сокращены. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны депутатами.Как отметил спикер парламента, государственный бюджет Якутии принимается в непростых условиях в геополитике и экономике России, но при этом имеет "обнадеживающие цифры" по дотации из федерального бюджета, а также поступлениям налоговых и неналоговых доходов."Глава республики четко обозначил все социальные выплаты, которые рассматриваются законодательством республики… Приоритеты, которые мы традиционно расставляем, это поддержка сельского хозяйства, увеличение заработной платы прочим категориям бюджетной сферы и так далее, парламент ставит, и мы находим поддержку правительства республики. Народные депутаты уже сформировали комиссии по всем направлениям. И я думаю, что к концу ноября мы получим достаточно хороший сбалансированный бюджет", - рассказал Еремеев журналистам.

https://ria.ru/20221024/nalog-1826219657.html

https://ria.ru/20221025/byudzhet-1826442805.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, республика саха (якутия), алексей еремеев