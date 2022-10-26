https://ria.ru/20221026/bronirovanie-1827055312.html
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования - РИА Новости, 26.10.2022
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:21
2022-10-26T22:21
2022-10-26T22:21
технологии
россия
s7 airlines
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания.Компания ранее предупреждала, что во время технических работ по переходу покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны. Авиакомпания отмечала, что переход на новую систему обусловлен требованиями законодательства РФ."26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров",- говорится в сообщении.Отмечается, что все основные сервисы, в числе которых покупка авиабилетов, обмен и возврат билетов и выбор места, покупка багажа и ряд других дополнительных услуг, уже доступны путешественникам как онлайн, так и оффлайн.
https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, s7 airlines
Технологии, Россия, S7 Airlines
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования, основные сервисы доступны