https://ria.ru/20221026/bronirovanie-1827055312.html

S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования

S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования - РИА Новости, 26.10.2022

S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования

S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:21

2022-10-26T22:21

2022-10-26T22:21

технологии

россия

s7 airlines

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания.Компания ранее предупреждала, что во время технических работ по переходу покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны. Авиакомпания отмечала, что переход на новую систему обусловлен требованиями законодательства РФ."26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров",- говорится в сообщении.Отмечается, что все основные сервисы, в числе которых покупка авиабилетов, обмен и возврат билетов и выбор места, покупка багажа и ряд других дополнительных услуг, уже доступны путешественникам как онлайн, так и оффлайн.

https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, s7 airlines