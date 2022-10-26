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S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования - РИА Новости, 26.10.2022
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S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования - РИА Новости, 26.10.2022
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:21
2022-10-26T22:21
технологии
россия
s7 airlines
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания.Компания ранее предупреждала, что во время технических работ по переходу покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны. Авиакомпания отмечала, что переход на новую систему обусловлен требованиями законодательства РФ."26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров",- говорится в сообщении.Отмечается, что все основные сервисы, в числе которых покупка авиабилетов, обмен и возврат билетов и выбор места, покупка багажа и ряд других дополнительных услуг, уже доступны путешественникам как онлайн, так и оффлайн.
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технологии, россия, s7 airlines
Технологии, Россия, S7 Airlines
22:21 26.10.2022
 
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования

S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования, основные сервисы доступны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании S7
Самолеты авиакомпании S7 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолеты авиакомпании S7 . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов, все основные сервисы доступны, сообщила авиакомпания.
Компания ранее предупреждала, что во время технических работ по переходу покупка, обмен и возврат билетов будут недоступны. Авиакомпания отмечала, что переход на новую систему обусловлен требованиями законодательства РФ.
"26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров",- говорится в сообщении.
Отмечается, что все основные сервисы, в числе которых покупка авиабилетов, обмен и возврат билетов и выбор места, покупка багажа и ряд других дополнительных услуг, уже доступны путешественникам как онлайн, так и оффлайн.
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ТехнологииРоссияS7 Airlines
 
 
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