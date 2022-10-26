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Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/bomba-1827022211.html
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС - РИА Новости, 26.10.2022
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС
Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:46
2022-10-26T18:48
специальная военная операция на украине
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россия
в мире
чернобыльская аэс
ситуация в днр и лнр
ядерное оружие
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что муляж ракеты "Искандера" сделан на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У"."После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России", - сказал источник.
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украина, россия, в мире, чернобыльская аэс, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Чернобыльская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ядерное оружие
18:46 26.10.2022 (обновлено: 18:48 26.10.2022)
 
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС

Киев изготовил муляж ракеты "Искандер" для провокации с "грязной бомбой" над зоной ЧАЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
Вид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что муляж ракеты "Искандера" сделан на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У".
"После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России", - сказал источник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреЧернобыльская АЭССитуация в ДНР и ЛНРЯдерное оружие
 
 
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