https://ria.ru/20221026/bomba-1827022211.html
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС - РИА Новости, 26.10.2022
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС
Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:46
2022-10-26T18:46
2022-10-26T18:48
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что муляж ракеты "Искандера" сделан на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У"."После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России", - сказал источник.
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, чернобыльская аэс, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Чернобыльская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ядерное оружие
18:46 26.10.2022 (обновлено: 18:48 26.10.2022)
Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС
Киев изготовил муляж ракеты "Искандер" для провокации с "грязной бомбой" над зоной ЧАЭС
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что муляж ракеты "Искандера" сделан на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У".
"После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России", - сказал источник.