https://ria.ru/20221026/bomba-1827022211.html

Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС

Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС - РИА Новости, 26.10.2022

Киев изготовил муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС

Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:46

2022-10-26T18:46

2022-10-26T18:48

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что муляж ракеты "Искандера" сделан на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У"."После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России", - сказал источник.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, чернобыльская аэс, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие