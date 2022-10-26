13:13 26.10.2022 (обновлено: 13:38 26.10.2022)
Песков: Россия будет говорить об угрозе применения Киевом "грязной бомбы"
Песков: Россия продолжит рассказывать миру об угрозе применения Киевом "грязной бомбы"
Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия продолжит энергично доводить до мировой общественности информацию об угрозе применения "грязной бомбы" Украиной, чтобы побудить мир к активному воспрепятствованию такому поведению Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения "грязной бомбы" со стороны Украины. Мы обладаем информацией, которая говорит о том, что на Украине идет подготовка к такой террористической диверсии", - сказал Песков.
Он уточнил, что эту информацию Россия будет доводить до мировой общественности, чтобы она воспрепятстовала такой диверсии.
"И мы энергично продолжим доводить нашу точку зрения до мировой общественности с тем, чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима", - заявил Песков.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
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