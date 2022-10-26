https://ria.ru/20221026/berbok-1826902849.html
Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети
Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 26.10.2022
Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после того, как она упомянула о танках в ХIX веке. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:36
2022-10-26T13:36
2022-10-26T14:41
в мире
анналена бербок
мид германии
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после того, как она упомянула о танках в ХIX веке. "Видите ли, это те гении, которые есть у нас в Германии", — написал один из комментаторов. "Лиз Трасс — лучший картограф. Бербок — настоящий историк", — пошутил другой. "Как же мне за нее стыдно", — признался пользователь. "Да уж, как можно с такими знаниями попасть на должность главы МИД", — заключил читатель. Фразу, привлекшую внимание комментаторов, Бербок произнесла в сентябрьском интервью телеканалу ZDF. Она говорила о необходимости анализировать методы современной гибридной войны, потому что сейчас воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.Танки впервые применили в бою в 1916 году, во время Первой мировой войны.
https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, анналена бербок, мид германии
В мире, Анналена Бербок, МИД Германии
13:36 26.10.2022 (обновлено: 14:41 26.10.2022)
Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети
Пользователи Twitter высмеяли слова главы МИД ФРГ Бербок о танках в ХIX веке
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после того, как она упомянула о танках в ХIX веке.
"Видите ли, это те гении, которые есть у нас в Германии", — написал один из комментаторов.
"Лиз Трасс — лучший картограф. Бербок — настоящий историк", — пошутил другой.
"Как же мне за нее стыдно", — признался пользователь.
"Да уж, как можно с такими знаниями попасть на должность главы МИД", — заключил читатель.
Фразу, привлекшую внимание комментаторов, Бербок произнесла в сентябрьском интервью телеканалу ZDF. Она говорила о необходимости анализировать методы современной гибридной войны, потому что сейчас воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.
Танки впервые применили в бою в 1916 году, во время Первой мировой войны.