https://ria.ru/20221026/berbok-1826902849.html

Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети

Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 26.10.2022

Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после того, как она упомянула о танках в ХIX веке. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:36

2022-10-26T13:36

2022-10-26T14:41

в мире

анналена бербок

мид германии

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после того, как она упомянула о танках в ХIX веке. "Видите ли, это те гении, которые есть у нас в Германии", — написал один из комментаторов. "Лиз Трасс — лучший картограф. Бербок — настоящий историк", — пошутил другой. "Как же мне за нее стыдно", — признался пользователь. "Да уж, как можно с такими знаниями попасть на должность главы МИД", — заключил читатель. Фразу, привлекшую внимание комментаторов, Бербок произнесла в сентябрьском интервью телеканалу ZDF. Она говорила о необходимости анализировать методы современной гибридной войны, потому что сейчас воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.Танки впервые применили в бою в 1916 году, во время Первой мировой войны.

https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, анналена бербок, мид германии