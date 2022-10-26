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Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 26.10.2022
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Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети
Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 26.10.2022
Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после того, как она упомянула о танках в ХIX веке. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:36
2022-10-26T14:41
в мире
анналена бербок
мид германии
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после того, как она упомянула о танках в ХIX веке. "Видите ли, это те гении, которые есть у нас в Германии", — написал один из комментаторов. "Лиз Трасс — лучший картограф. Бербок — настоящий историк", — пошутил другой. "Как же мне за нее стыдно", — признался пользователь. "Да уж, как можно с такими знаниями попасть на должность главы МИД", — заключил читатель. Фразу, привлекшую внимание комментаторов, Бербок произнесла в сентябрьском интервью телеканалу ZDF. Она говорила о необходимости анализировать методы современной гибридной войны, потому что сейчас воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.Танки впервые применили в бою в 1916 году, во время Первой мировой войны.
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в мире, анналена бербок, мид германии
В мире, Анналена Бербок, МИД Германии
13:36 26.10.2022 (обновлено: 14:41 26.10.2022)
 
Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети

Пользователи Twitter высмеяли слова главы МИД ФРГ Бербок о танках в ХIX веке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после того, как она упомянула о танках в ХIX веке.
"Видите ли, это те гении, которые есть у нас в Германии", — написал один из комментаторов.
"Лиз Трасс — лучший картограф. Бербок — настоящий историк", — пошутил другой.
"Как же мне за нее стыдно", — признался пользователь.
"Да уж, как можно с такими знаниями попасть на должность главы МИД", — заключил читатель.
Фразу, привлекшую внимание комментаторов, Бербок произнесла в сентябрьском интервью телеканалу ZDF. Она говорила о необходимости анализировать методы современной гибридной войны, потому что сейчас воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.
Танки впервые применили в бою в 1916 году, во время Первой мировой войны.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
08:51
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В миреАнналена БербокМИД Германии
 
 
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