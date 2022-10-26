Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ
"СБ. Беларусь сегодня": Премьер Белоруссии Головченко посетит Россию и Казахстан
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко в среду направится с рабочим визитом в Астраханскую область, а затем посетит Казахстан, сообщило госиздание "СБ. Беларусь сегодня".
"Cегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию и Республику Казахстан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе первого дня визита запланирована встреча с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой стороны обсудят аспекты взаимодействия Белоруссии с этим регионом России.
По данным издания, 27 октября премьер ознакомится с возможностями грузовой компании "Армада", посетит Астраханский морской порт, где пройдет презентация его мощностей.
Помимо этого, в этот же день Головченко примет участие в открытии торгово-сервисного центра ООО "ТД МТЗ-Ставрополь" по продаже тракторов и запасных частей производства Минского тракторного завода.
"В третий день рабочего визита предусмотрена насыщенная повестка в столице Казахстана — Астане. Здесь премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком и расширенном составах, перед началом которого его участники встретятся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, глава правительства Беларуси проведет двустороннюю встречу со своим коллегой Алиханом Смаиловым", - говорится в сообщении.