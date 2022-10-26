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Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
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Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ
Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ
Премьер Белоруссии Роман Головченко в среду направится с рабочим визитом в Астраханскую область, а затем посетит Казахстан, сообщило госиздание "СБ. Беларусь... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:46
2022-10-26T08:46
роман головченко
игорь бабушкин
касым-жомарт токаев
белоруссия
казахстан
россия
снг
в мире
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко в среду направится с рабочим визитом в Астраханскую область, а затем посетит Казахстан, сообщило госиздание "СБ. Беларусь сегодня"."Cегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию и Республику Казахстан", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программе первого дня визита запланирована встреча с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой стороны обсудят аспекты взаимодействия Белоруссии с этим регионом России.По данным издания, 27 октября премьер ознакомится с возможностями грузовой компании "Армада", посетит Астраханский морской порт, где пройдет презентация его мощностей.Помимо этого, в этот же день Головченко примет участие в открытии торгово-сервисного центра ООО "ТД МТЗ-Ставрополь" по продаже тракторов и запасных частей производства Минского тракторного завода."В третий день рабочего визита преду­смотрена насыщенная повестка в столице Казахстана — Астане. Здесь премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком и расширенном составах, перед началом которого его участники встретятся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, глава правительства Беларуси проведет двустороннюю встречу со своим коллегой Алиханом Смаиловым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html
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роман головченко, игорь бабушкин, касым-жомарт токаев, белоруссия, казахстан, россия, снг, в мире
Роман Головченко, Игорь Бабушкин, Касым-Жомарт Токаев, Белоруссия, Казахстан, Россия, СНГ, В мире
08:46 26.10.2022
 
Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ

"СБ. Беларусь сегодня": Премьер Белоруссии Головченко посетит Россию и Казахстан

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко в среду направится с рабочим визитом в Астраханскую область, а затем посетит Казахстан, сообщило госиздание "СБ. Беларусь сегодня".
"Cегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию и Республику Казахстан", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в программе первого дня визита запланирована встреча с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой стороны обсудят аспекты взаимодействия Белоруссии с этим регионом России.
По данным издания, 27 октября премьер ознакомится с возможностями грузовой компании "Армада", посетит Астраханский морской порт, где пройдет презентация его мощностей.
Помимо этого, в этот же день Головченко примет участие в открытии торгово-сервисного центра ООО "ТД МТЗ-Ставрополь" по продаже тракторов и запасных частей производства Минского тракторного завода.
"В третий день рабочего визита преду­смотрена насыщенная повестка в столице Казахстана — Астане. Здесь премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком и расширенном составах, перед началом которого его участники встретятся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, глава правительства Беларуси проведет двустороннюю встречу со своим коллегой Алиханом Смаиловым", - говорится в сообщении.
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Роман ГоловченкоИгорь БабушкинКасым-Жомарт ТокаевБелоруссияКазахстанРоссияСНГВ мире
 
 
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