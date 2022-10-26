https://ria.ru/20221026/belorussiya-1826815090.html

Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ

Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ

Премьер Белоруссии Роман Головченко в среду направится с рабочим визитом в Астраханскую область, а затем посетит Казахстан, сообщило госиздание "СБ. Беларусь... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:46

2022-10-26T08:46

2022-10-26T08:46

роман головченко

игорь бабушкин

касым-жомарт токаев

белоруссия

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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко в среду направится с рабочим визитом в Астраханскую область, а затем посетит Казахстан, сообщило госиздание "СБ. Беларусь сегодня"."Cегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию и Республику Казахстан", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программе первого дня визита запланирована встреча с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой стороны обсудят аспекты взаимодействия Белоруссии с этим регионом России.По данным издания, 27 октября премьер ознакомится с возможностями грузовой компании "Армада", посетит Астраханский морской порт, где пройдет презентация его мощностей.Помимо этого, в этот же день Головченко примет участие в открытии торгово-сервисного центра ООО "ТД МТЗ-Ставрополь" по продаже тракторов и запасных частей производства Минского тракторного завода."В третий день рабочего визита преду­смотрена насыщенная повестка в столице Казахстана — Астане. Здесь премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком и расширенном составах, перед началом которого его участники встретятся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, глава правительства Беларуси проведет двустороннюю встречу со своим коллегой Алиханом Смаиловым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html

https://ria.ru/20221025/belorussiya-1826676825.html

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роман головченко, игорь бабушкин, касым-жомарт токаев, белоруссия, казахстан, россия, снг, в мире